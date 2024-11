Wilfred Genee heeft dinsdagavond kort gesproken met Johan Derksen, zo onthult de presentator in Vandaag Inside. Er is sprake van een constructief gesprek, al verleidde dat Derksen niet om dinsdagavond alweer aan te schuiven. Laatstgenoemde liep kort na het begin van de uitzending van maandagavond boos weg na een kwinkslag van Genee.

''Ik heb hem vanavond even gesproken'', zo opent Genee. ''Ik weet niet hoe Johan het ervaren heeft, dat zal ik morgen wel horen. Maar ik vond het een goed gesprek. Maar ik had het idee dat we elkaars positie iets beter begrepen. Dat er iets meer begrip is en dat we wat betere afspraken kunnen gaan maken erover.''

''Die klootzak loopt al een tijd door mijn leven heen'', haakt Van der Gijp in met een kwinkslag. ''Veertien jaar was ik toen ik naar Ome Cor ging. Die was trainer van Veendam. En die zei: 'Ik zet je bij Johan, onze aanvoerder. af'. Toen kwam ik al met hem in aanraking en heb ik bij hem geslapen. En daarna VI, PSV, Lokeren. Dat mannetje loopt al een tijd door mijn leven heen.''

''En af en toe moet je kunnen clashen. Ik schreeuw niet zo hard dan... Dat doe ik wel'', lacht Van der Gijp het hardst om zijn grap. ''Maar we moeten dit goed afsluiten. Dat verdient dit programma.''

Tafelgast Wouter de Winther vraagt aan Genee om meer over het telefoongesprek te onthullen, maar daar wil Genee niet aan beginnen. ''Dat gaan we niet op tafel gooien. Dat doen we wel als Johan terug is. ''De presentator hoopt net als Van der Gijp dat het huidige seizoen van Vandaag Inside in ieder geval goed kan worden afgesloten.

Als een soort ludieke actie blijft de stoel die normaal wordt ingenomen door Derksen dinsdagavond leeg. Met Genee, Van der Gijp en De Winther zitten er wel drie gasten aan tafel, met Amerika-deskundige Raymond Mens aan de bar om de Amerikaanse verkiezingen te duiden en Chris Woerts voor het sportgedeelte.

Ruzie

Van der Gijp opende het voetbaldeel van de uitzending van maandag met een verhaal over keepers die mee willen voetballen. Dat ging de afgelopen speelronde in de Eredivisie opvallend vaak mis. Een van de stokpaardjes van Van der Gijp is al jarenlang dat keepers 'niet kunnen voetballen'. "Het lijkt wel alsof ze het voor mij alsnog doen nu", lachte Van der Gijp.

Genee streepte daarop iets door op de papieren die voor hem liggen. "Dit onderwerp stond eigenlijk op het lijstje van Johan. Ik had hem aan jou moeten geven eigenlijk", zegt Genee met een knipoog. Derksen levert sinds enige tijd onderwerpen aan die besproken kunnen worden in de talkshow, nadat hij eerder klaagde dat het programma niet serieus genoeg is.

De opmerking viel heel slecht bij Derksen. "Ga je de hele avond leuk doen?", vroeg Derksen, waarop het publiek lacht. "Ja, ik ga de hele avond leuk doen", zegt Genee venijnig. "Ik vind jou een geweldige flapdrol", reageert Derksen. "Ik jou ook. Dat weet je."

Derksen is er dan helemaal klaar mee. "Weet je wat? Ik ben er wel klaar mee René. Laat hem de tering krijgen, ik ga naar huis."