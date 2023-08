Wilfred Genee snijdt gevoelig thema aaan: ‘Dat is een publiek geheim toch?’

Woensdag, 9 augustus 2023 om 08:23 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:38

Joey Veerman heeft dinsdagavond andermaal een prima indruk achtergelaten in het shirt van PSV. De middenvelder was met zijn ploeg in het eigen Philips Stadion met 4-1 te sterk voor Sturm Graz en mag het karwei volgende week dinsdag zien te klaren in Oostenrijk. Ondanks de klinkende zege zag Veerman toch nog een puntje van kritiek, zo vertelde hij voor de camera van Veronica.

"Ik baal er gewoon van, dit had 8-1 moeten zijn", aldus de middenvelder. "We maken nog te veel verkeerde keuzes voor de goal, denk ik." Over zijn eigen spel in de voorbereiding is Veerman tevreden. "Ik ben gewoon goed begonnen. Vorig jaar ben ik ook goed begonnen tegen Monaco en in de Eredivisie. Soms ben ik nog een balwatcher, laat ik het daar op houden. Dan denk ik: die bal moet daar maar net vallen. Dat gebeurt dan regelmatig. Daar ben ik nu vanaf gestapt."

"Het is een publiek geheim dat het met de vorige trainer (Ruud van Nistelrooij, red.) niet echt klikte. Hoe gaat het met deze trainer?", snijdt Wilfred Genee vervolgens een gevoelig thema aan. "Wat slecht dit", antwoordt Veerman met een lach. "Dat is toch een publiek geheim dat het tussen jou en Ruud niet altijd even soepel liep?", vraagt Genee door. "Iedereen zegt dat omdat ik drie wedstrijden op de bank heb gezeten na de winterstop. Maar daar had hij zijn redenen voor. Dan is het niet zo dat wij elkaar niet mogen."

Met Peter Bosz loopt het in ieder geval soepel, erkent Veerman. "Ik speel iets meer achter de bal dan vorig seizoen. Dat is het enige verschil. Ik vind dat wel leuk." Op de vraag wat hij gaat doen als zich nog een club meldt, moet Veerman een antwoord schuldig blijven. "Pff, dat is een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb het hier nu naar mijn zin en volgens mij speelt er ook niks. Je weet nooit wat er gebeurt. Als er een club komt met 30 miljoen en PSV wil mij laten lopen, kan ik het niet tegenhouden."