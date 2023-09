Wilfred Genee onthult: er was vrijdag knetterende ruzie bij Ajax

Maandag, 4 september 2023 om 23:27 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:35

Het is zeer onrustig intern bij Ajax, zo weet Wilfred Genee te melden in Veronica Offside. Volgens de presentator ligt directeur voetbalzaken Sven Mislintat overhoop met de scoutingafdeling, die zich volledig gepasseerd voelt door de Duitse beleidsbepaler. "Het was een zware ruzie", zegt Genee.

Mislintat kreeg in mei de sleutel in handen bij Ajax. De Duitser deed maar liefst twaalf aankopen ter waarde van 108 miljoen euro (exclusief bonussen) en lijkt weinig te hebben omgekeken naar scoutingrapporten die klaarlagen in Amsterdam. "Ik hoorde dat er vrijdag nogal een zware discussie is geweest tussen Mislintat en de scouting, die het niet echt met elkaar eens zijn", aldus Genee.

Maurits Hendriks, die in dienst is als Chief Sports Officer, zou nadrukkelijk de kant van Mislintat hebben gekozen. "Mislintat is ook een beetje aangesteld door Hendriks", weet Genee. De Raad van Commissarissen, die toezicht houdt op het beleid van de directie, liet Mislintat bijna volledig zijn gang gaan. Alleen de transfer van FK Krasnodar-middenvelder Eduard Spertsyan werd geblokkeerd vanwege de oorlog van Rusland met Oekraïne.

Genee had toevallig contact met de RvC van Ajax. "Ik kwam een van de leden tegen, Georgette Schlick. Ik vroeg of ze een beetje tevreden was met wat er allemaal gebeurt rondom de aankopen. 'Daar gaan we niet over als Raad van Commissarissen', zei ze. Ik reageerde: 'Daar heb je toch wel een gevoel bij?' Dat hadden ze niet echt."