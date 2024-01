Wilfred Genee: â€˜Hier werd Matthijs van Nieuwkerk twee jaar voor gecanceldâ€™

Wilfred Genee: ‘Hier werd Matthijs van Nieuwkerk twee jaar voor gecanceld’

Wilfred Genee heeft maandagavond bij Vandaag Inside met verbazing gereageerd op de woedeuitbarsting van René Hake tijdens het Eredivisie-duel tussen Go Ahead Eagles en NEC (2-2). De trainer van de Deventenaren werd in de tweede helft boos op een van zijn assistenten, die blijkbaar de verkeerde wissel hadden doorgegeven aan de vierde official.

"Hé, dit is toch grensoverschrijdend gedrag?", begint Genee, waarna er beelden worden ingestart waarop een boze Hake langs de zijlijn richting zijn assistenten staat te schreeuwen.

"Het is Matthijs van Nieuwkerk gewoon twee jaar voor gecanceld", gaat Genee verder. Daarmee doelt hij op de voormalig presentator van onder meer De Wereld Draait Door, die eind 2022 werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en daarop vertrok bij BNNVARA.

René Hake is woest na een verkeerde wissel ??#gaenec — ESPN NL (@ESPNnl) January 28, 2024

Strafrechtadvocaat Job Knoester, een van de tafelgasten, kan de reactie van Hake wel begrijpen. "Ja, maar dat is toch ook logisch? Dit kan toch niet?", zegt hij lachend.

"Hake is echt een hele leuke man", vertelt scheidsrechter Bas Nijhuis, ook aanwezig in de studio. "Maar tijdens de wedstrijd, dat hoor je ook van de vierde man, scheldt en tiert hij de hele tijd. Maar het is zo'n leuke gast. Het is puur uit enthousiasme."

Johan Derksen kan de reactie van Hake ook wel begrijpen. "Als ik trainer was en ik zou iemand wisselen en ze doen de verkeerde, dan denk ik: waarom zit zo'n klootzak op de bank dan?"

Reactie Hake

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

Hake zelf reageerde zondag na afloop van de wedstrijd al bijop het evenement. "We hadden van tevoren wat doorgesproken, en toen zag ik iemand eruit gaan waarvan ik dacht: die moet er nog helemaal niet uit. Het was misschien wat overdreven. Ik moet duidelijker zijn."