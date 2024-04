Wilfred Genee heeft totaal andere lezing over SBS-boycot van Nederlands elftal

De internationals van het Nederlands elftal kiezen er waarschijnlijk toch niet voor om SBS te boycotten, zo zegt Wilfred Genee woensdagavond bij Vandaag Inside. Een dag eerder had Valentijn Driessen bij hetzelfde programma nog onthuld dat de Oranje-spelers de omroep wilden boycotten vanwege een interview met Georginio Wijnaldum vorige maand.

"Gisteren (dinsdag, red.) riepen we dat Noa en Hélène er niet helemaal uitkomen met de KNVB", begint Genee over de mogelijke boycot voor Noa Vahle en Hélène Hendriks. "Dat blijkt een beetje mee te vallen."

"Ik heb Hélène nog even gesproken en het valt mee", besluit de presentator, die er verder weinig woorden vuil aan maakt. René van der Gijp weet te melden dat er dinsdag een 'meeting' was met de leden van de spelersraad van het Nederlands elftal, waarbij het onderwerp mogelijk besproken is.

"Volgens mij worden ze niet geboycot nu", voegt Genee toch nog toe. "Ze zijn weer naar elkaar toe gegroeid en is het wel zo dat het nu allemaal oké is."

Johan Derksen kijkt niet raar op van de informatie van zijn collega. "Het is ook niet bijzonder, dat is eigenlijk heel normaal, dat dat (de boycot, red.) niet het geval is", aldus de Snor.

Dinsdag werd bij Vandaag Inside door Driessen voor het eerst over de mogelijke boycot gepraat. "Wilfred, ik wil iets verontrustends vertellen", haalde de chef voetbal van De Telegraaf het onderwerp aan. "Ik was bij het Nederlands elftal en daar zag ik een geweldig interview van Noa met Wijnaldum. En nu dreigt ze daar gestraft voor te worden", aldus Driessen.

"Het Nederlands elftal speelt met het idee om Noa en Hélène te boycotten", ging hij verder. "Maar het was een geweldig interview. Ik heb naast Jeroen Stekelenburg en Pascal Kamperman gestaan, maar zij kwamen er niet aan. Zij (Noa, red.) stelde exact de vragen die ze moest stellen."

"Ze zijn te kritisch en te negatief geweest", vulde Van der Gijp aan. "Talpa krijgt de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal (tegen IJsland, red.) ook niet. Ze zijn te negatief en te kritisch geweest."

De berichtgeving van Driessen en Gijp lijkt nu, met het oog op de nieuwe informatie van Genee, voorbarig te zijn geweest.

