Wilfred Genee: ‘Hakim Ziyech komt niet door medische keuring bij Galatasaray’

Woensdag, 16 augustus 2023 om 22:44 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:50

Hakim Ziyech is niet door de medische keuring gekomen bij Galatasaray, zo weet Wilfred Genee te melden in het programma Vandaag Inside. De transfer van de Marokkaans international leek in kannen en kruiken, maar volgens de presentator gaat de transfer niet door.

"Ik krijg net van een doorgaans betrouwbare bron door dat Hakim Ziyech niet door de medische keuring is gekomen bij Galatasaray", vertelt Genee. Analist Johan Derksen stelt dat dat 'misschien wel zijn geluk is'. "Die jongen kan wel een blessure hebben, maar hij heeft zo weinig gespeeld dat hij niet geblesseerd kan gaan. Hij heeft het hele jaar op de bank gezeten." Eerder deze zomer leek Ziyech te tekenen bij Al-Nassr, maar die transfer ging ook al niet door vanwege een vermeende mislukte medische keuring.

Ziyech leek die berichtgeving te ontkennen door een paar dagen na die berichtgeving op zijn Instagram-account een foto van zijn benen tonen terwijl hij op een voetbalveld ligt. “Knieproblemen, toch?”, schreef de international met twee lach-emoji’s. Eerder deze maand werd bekend dat er geen toekomst meer is voor Ziyech bij Chelsea. De club wees hem namelijk geen rugnummer toe.

Daarnaast werd de Drontenaar uitgesloten van het trainingskamp in de Verenigde Staten en hij mag dan ook op zoek naar een nieuwe club. Dat leek Galatasaray te worden, maar volgens de informatie van de bron van Genee is die transfer in het water gelopen. Ziyech lijkt nog wel opties te hebben in Saudi-Arabië. Zo meldde Ben Jacobs van CBS Sports dat Al-Shabab ook interesse heeft. Daar is voormalig Ajax-coach Marcel Keizer de trainer.