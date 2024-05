‘Wilfred Genee gaat een hoogst onzekere zomer tegemoet’

De kans is levensgroot dat Wilfred Genee een tv-programma kwijtraakt, zo stelt tv-expert Tina Nijkamp in haar eigen podcast. Het voetbalpraatprogramma Veronica Offside trok maandag slechts 158.000 kijkers en de stekker zou er zomaar uitgetrokken kunnen worden. "De zomer is onzeker voor Wilfred Genee wat betreft Veronica Offside", zegt Nijkamp in Tina's TV Update.

"Het is allemaal heel matig", zegt Nijkamp over de cijfers van Veronica Offside, waar maandag nota bene bondscoach Ronald Koeman te gast was.

Talpa besloot de talkshow recent te verplaatsen van 20:30 uur naar 22:30 uur. "Dat is gedaan om het programma wat meer kans te geven tegen de concurrentie."

Het hielp slechts een beetje. "In de doelgroep 25 tot 54 jaar - wat heel belangrijk is voor tv-zenders - haalde het maandag wel ruim acht procent marktaandeel. Dat is op zich oké."

Jan Boskamp was maandag voor het laatst aanwezig als tv-analist, ook vanwege de afstand die hij vanuit België moet rijden om in de studio te kunnen zitten. Boskamp zei maandagavond dat ook het einde van Veronica Offside ermee te maken heeft. "Maar we doen er alles aan om door te kunnen", reageerde Genee.

"De toekomst van het programma is toch hoogst onzeker", zegt Nijkamp. "Dat heeft te maken met het feit dat een zender als Veronica veel minder budget beschikbaar heeft dan SBS 6 of zelfs NET 5."

Dat houdt in dat de sponsor van een programma als Veronica Offside allesbepalend is, zo legt Nijkamp uit. "De sponsor pompt er tonnen en tonnen in. Die wil dan wel goede kijkcijfers terugzien. De vraag is of dit genoeg is. Het wordt moeilijk."

Genee is met Vandaag Inside - het programma met René van der Gijp en Johan Derksen - in ieder geval wel verzekerd van een dagelijkse show komend tv-seizoen. "Het is de best bekeken talkshow van Nederland, dus met Wilfred Genee hoeven we geen medelijden te hebben", besluit Nijkamp.

