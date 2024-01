‘Wild gerucht uit Spanje: Rijkaard en Van Basten moeten Xavi opvolgen bij Barça’

Joan Laporta is bij de zoektocht naar een opvolger voor Xavi uitgekomen bij Frank Rijkaard en Marco van Basten. De president van FC Barcelona zou de twee hebben benaderd voor het hoofdtrainerschap bij de Catalaanse grootmacht, zo meldt Radio Marca.

Xavi heeft vorige week aangekondigd dat hij zijn werkzaamheden als trainer van Barcelona op 30 juni van dit jaar neerlegt, wat betekent dat de Spaanse topclub op zoek moet naar een nieuwe hoofdcoach.

Volgens Radio Marca zijn Rijkaard en Van Basten in beeld om die functie in te vullen. Voor eerstgenoemde zou het een terugkeer in Catalonië betekenen, daar hij eerder als eindverantwoordelijke langs de lijn stond in Barcelona.

Rijkaard werd in het seizoen 2003/04 aangesteld als trainer bij Barcelona en nam Henk ten Cate mee als zijn assistent. Na een moeizaam begin van het seizoen eindigde de oud-middenvelder met zijn ploeg als tweede, achter Valencia.

Een jaar later wist Rijkaard Barcelona wel naar de landstitel te loodsen. Wederom een jaar later legde hij naast de Spaanse titel tevens beslag op de Champions League door Arsenal met 2-1 te verslaan in de finale. Hij evenaarde daarmee de prestatie van Johan Cruijff, die in 1992 het grootste Europese clubtoernooi won.

De prestaties van Rijkaard werden in de jaren daarna minder. Aan het einde van het seizoen 2007/08 besloot Barcelona niet langer door te gaan met Rijkaard. De Nederlander werd ontslagen en zag zijn plek worden ingenomen door Pep Guardiola.

Rijkaard en Laporta zijn geen onbekenden van elkaar. Toen de Nederlander Barcelona in 2006 aan de Champions League-zege hielp was de huidige president ook al werkzaam bij de club. Rijkaard wordt nog altijd gezien als een van de meest succesvolle Barça-trainers van de 21ste eeuw, daar hij de club weer op het juiste spoor bracht.

De 61-jarige Rijkaard wordt geroemd om het feit dat hij het beste uit Ronaldinho wist te halen en Lionel Messi liet debuteren in de hoofdmacht van Barcelona. Over Ronaldinho zei Rijkaard ooit: "Die hoef je geen aanwijzingen te geven, die moet je vooral zijn gang laten gaan."

Rijkaard is al enige tijd van het toneel verdwenen als trainer. Zijn laatste klus dateert van tien jaar geleden, toen hij aan het roer stond bij de nationale ploeg van Saudi-Arabië. Verder waren er dienstverbanden bij het Nederlands elftal, Sparta Rotterdam en Galatasaray.

