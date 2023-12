Wild gerucht: Mbappé reserveert in aanloop naar transfer bekend huis in Madrid

Kylian Mbappé heeft een woning geserveerd in Madrid, zo onthult Eduardo Aguirre zondag. De journalist laat in het programma El Chiringuito de Jugones weten dat de aanvaller van Paris Saint-Germain zijn oog heeft laten vallen op een huis in de Spaanse hoofdstad. Volgens Aguirre is het huis dat Mbappé gereserveerd heeft momenteel eigendom van een andere profvoetballer.

“Mbappé heeft een huis in Madrid gevonden”, zo begint Aguirre zijn mededeling in de Spaanse show, waarin vaker wilde geruchten rond de Franse topspits naar buiten werden gebracht. De tv-maker benadrukt ditmaal wel dat er nog geen enkel huur- of koopcontract getekend is en dat Mbappé ook nog niet weet of hij daadwerkelijk naar Real Madrid wil vertrekken.

??"MBAPPÉ YA ha RESERVADO su CASA en MADRID"?? ??Ya avisó @EduAguirre7 con su EXCLUSIVA y en unas horas puede negociar con otro club...pic.twitter.com/41J6vK21EK — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 31, 2023

“Hij heeft het huis nog niet gekocht en ook nog niet gehuurd. Hij heeft het huis in Madrid gereserveerd. De wijk, het huisnummer, de huidige eigenaar... de informatie is bekend en Mbappé heeft gereserveerd.”

“Misschien gaat hij wel naar Real Madrid, misschien gaat hij niet naar Madrid. Dat besluit heeft Mbappé nog niet genomen. Maar het huis heeft hij in ieder geval. De woning is momenteel in handen van een profvoetballer. Wie dat is, kan ik niet zeggen. Maar Mbappé kent hem heel goed”, aldus Aguirre.

Het nieuws over de geslaagde zoektocht naar een woning volgt enkele dagen na de onthulling van The Athletic dat Real Madrid tijdens de winterse transferperiode in gesprek zal gaan met de Fransman om hem te overtuigen van een overstap.

De 25-jarige ster van Paris Saint-Germain mag vanaf 1 januari officieel praten met andere clubs, daar zijn contract in de Franse hoofdstad op 1 juli 2024 afloopt.

De Koninklijke heeft wel één specifieke voorwaarde: Mbappé moet vóór halverwege januari beslissen of hij het bod van de Spanjaarden accepteert en in de zomer de transfervrije overstap maakt.

