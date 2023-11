Wild gerucht in Spanje: ‘United wil Ten Hag aan de kant schuiven voor topcoach’

Dinsdag, 28 november 2023 om 12:50 • Wessel Antes

Manchester United zou Carlo Ancelotti hebben benaderd om manager te worden in het seizoen 2024/25, zo meldt Mundo Deportivo dinsdag in navolging van radiozender Cadena COPE. Volgens het wilde gerucht in Spanje zijn the Red Devils van plan om Erik ten Hag aan de kant te schuiven voor de ervaren Italiaanse manager, wiens contract bij Real Madrid komende zomer afloopt.

De berichtgeving vanuit Spanje is opvallend te noemen, daar Ten Hag nog tot medio 2025 vastligt op Old Trafford. United zou de 53-jarige Haaksbergenaar eerst op straat moeten zetten voordat Ancelotti kan worden aangesteld. In dat geval komt daar een flinke afkoopsom bij kijken, daar Ten Hag in Manchester volgens diverse bronnen bijna elf miljoen euro per jaar opstrijkt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ten Hag is bezig aan zijn tweede seizoen als manager van United. De voormalig trainer van onder meer Ajax en FC Utrecht kan tot dusver terugkijken op een wisselvallige eerste seizoenshelft. United staat in de Premier League op de zesde plek, terwijl uitschakeling in de Champions League dreigt. Het elftal van Ten Hag moet het uitduel met Galatasaray van woensdagavond winnen voor overwintering in het miljardenbal.

In Spanje verwacht men dat het verloop van de Europese campagne invloed kan hebben op de toekomst van Ten Hag bij United. Het gerucht vanuit radiozender COPE gaat echter verder: de Engelse grootmacht zou Ancelotti zelfs al een aanbieding hebben gedaan voor volgend seizoen. Of de Italiaan openstaat voor een dienstverband bij United is onbekend.

Keuzes

Ancelotti staat sowieso voor een interessant kruispunt in zijn carrière. Real zou de gelouterde oefenmeester graag behouden voor twee extra seizoenen, maar verwacht wordt dat de Madrilenen pas in 2024 met een officiële aanbieding komen. De 64-jarige Ancelotti zou zich tot medio 2026 aan de Koninklijke kunnen verbinden.

Verder kan Ancelotti voor het eerst in zijn trainerscarrière bondscoach worden. De Italiaan was tussen 1992 en 1995 assistent-trainer bij het nationale elftal van zijn geboorteland, maar werkte zich vervolgens via onder meer Reggiana en AC Parma op als clubtrainer. Brazilië zou Ancelotti dolgraag aanstellen richting het WK van 2026. De Braziliaanse enclave van Real ziet Ancelotti graag komen als keuzeheer bij de Gele Kanaries.

Ancelotti is al bijna dertig jaar actief als succesvolle clubcoach. De doorgewinterde trainer stond door de jaren heen aan het roer bij onder meer Juventus, AC Milan, Paris Saint-Germain, Bayern München en Napoli. In Engeland zwaaide hij de scepter bij Chelsea en Everton. Met United kan hij mogelijk een derde Britse club aan zijn palmares toevoegen.