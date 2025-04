Wil jij Gravenberch live in actie zien bij Liverpool? Scoor nu je tickets!

Ryan Gravenberch is bezig aan een opmars in de Premier League. De 22-jarige middenvelder uit Amsterdam bloeit helemaal op onder trainer Arne Slot en laat bij Liverpool wekelijks zien waarom hij ooit als wonderkind doorbrak bij Ajax. Wil jij deze stijlvolle controlerende middenvelder live aan het werk zien? Scoor dan nu je tickets voor de wedstrijden van Liverpool! Klik hier om direct te bestellen.

Waarom Gravenberch zo bijzonder is

Met zijn lengte, techniek en rust aan de bal is Gravenberch een belangrijke schakel op het middenveld. Hij combineert fysieke kracht met een sierlijke stijl en beschikt over het overzicht en de traptechniek om wedstrijden te controleren.

Van Zeeburgia naar Anfield

Zijn voetbalreis begon bij Zeeburgia, maar pas bij Ajax kwam zijn talent echt tot bloei. Hij werd de jongste debutant ooit in het eerste elftal van de Amsterdammers en groeide uit tot een vaste waarde. Via Bayern München maakte hij in 2023 de overstap naar Liverpool, waar hij onder Slot zijn draai heeft gevonden.

Wat heeft Gravenberch al gewonnen?

Ondanks zijn jonge leeftijd is zijn prijzenkast al goed gevuld: drie landstitels met Ajax, twee KNVB Bekers, kampioen van Duitsland met Bayern München en winnaar van de Engelse League Cup met Liverpool. Ook op internationaal niveau heeft hij al achttien interlands voor Oranje achter zijn naam staan waarin hij een keer wist te scoren.

Internationale toekomst

Met het WK voor de deur en een hernieuwde rol bij Liverpool ziet de toekomst er rooskleurig uit voor Gravenberch. Onder Arne Slot is hij uitgegroeid tot een belangrijke speler vanthe Reds.Dit heeft hem ook weer terug op de radar gebracht bij bondscoach Ronald Koeman.

Wil jij Gravenberch live zien schitteren?

