Wil je Xavi Simons live in actie zien bij RB Leipzig? Scoor nu je tickets!

Xavi Simons blijft indruk maken met zijn geweldige techniek, versnelling en oog voor de goal. De 22-jarige Oranje-international is de grote smaakmaker bij RB Leipzig en groeit uit tot een van de meest complete aanvallende middenvelders van zijn generatie. Wil jij deze spelverdeler live in actie zien in de Bundesliga of Champions League? Grijp dan nu je kans en scoor je tickets voor de volgende wedstrijden van Leipzig! Klik hier om direct te bestellen.

Waarom Xavi Simons zo bijzonder is

Simons valt op door zijn creativiteit, snelheid en verfijnde balbehandeling. Of hij nu speelt als aanvallende middenvelder of op de vleugels, hij weet altijd het verschil te maken met slimme acties, goals of een splijtende pass.

Van Barça-jeugd tot Bundesliga-ster

Zijn loopbaan begon in de jeugdopleiding van FC Barcelona, waar hij al vroeg werd gezien als een van de grootste talenten ter wereld. Bij Paris Saint-Germain kwam dat potentieel er in eerste instantie niet helemaal uit, mede door een gebrek aan speeltijd. De overstap naar PSV Eindhoven in 2022 bleek precies wat hij nodig had: in Eindhoven bloeide hij op, werd hij topscorer van de Eredivisie en liet hij eindelijk zien waar hij toe in staat is. Sinds 2023 speelt hij bij RB Leipzig, waar hij zijn sterke lijn doortrekt en het publiek wekelijks weet te vermaken met zijn spel.

Wat heeft Xavi Simons al gewonnen?

De prijzenkast van Simons is al indrukwekkend: winnaar van de Coupe de France (2020/21), Frans kampioen (2021/22), topscorer van de Eredivisie (2022/23), winnaar van de KNVB Beker (2022/23), winnaar van de Johan Cruijff Schaal (2022/23) en Duitse Supercup-winnaar (2023/24).

Internationale uitblinker

Ook in het Nederlands elftal laat Simons zich steeds vaker zien. Met 26 interlands en 4 doelpunten is hij een belangrijke schakel in de nieuwe generatie van Oranje.

Wil jij Xavi Simons live zien schitteren?

Ben jij fan van kleine dribbelaars met slimme steekpasses en spelers die het verschil maken? Dan wil je Xavi Simons live aan het werk zien. Bundesliga, Champions League of DFB-Pokal: met Simons op het veld is spektakel gegarandeerd. Scoor nu je tickets en beleef het van dichtbij. Klik hier om je plek veilig te stellen!