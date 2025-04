Wil je Frenkie de Jong zien spelen bij FC Barcelona? Koop snel je tickets!

Frenkie de Jong is al jaren een van de meest stijlvolle middenvelders ter wereld. De 27-jarige Oranje-international bepaalt het tempo bij FC Barcelona met zijn kenmerkende dribbels, slimme passes en ijzersterke balcontrole. Wil jij deze spelmaker live in actie zien in LaLiga of de Champions League? Scoor dan nu je tickets voor de volgende wedstrijden van Barça! Klik hier om direct te bestellen.

Waarom Frenkie zo bijzonder is

De Jong is een middenvelder zoals je ze zelden ziet: rustig aan de bal, altijd in beweging, en met een ongekend gevoel voor ruimte. Hij laat het moeilijkste er moeiteloos uitzien en weet met slimme versnellingen en steekpasses elke verdediging uit elkaar te spelen.

Van Tilburg naar Camp Nou

Zijn voetbalavontuur begon in de jeugd van Willem II, waarna hij via Ajax doorbrak op het hoogste niveau. Met Ajax was hij in het seizoen 2018/19 deel van het legendarische elftal dat de halve finale van de Champions League haalde. In 2019 volgde de grote transfer naar FC Barcelona, waar hij inmiddels tot een van de sterkhouders behoort.

Wat heeft Frenkie al gewonnen?

De prijzenkast van De Jong is goed gevuld: Nederlands kampioen (2018/19), winnaar van de KNVB Beker (2018/19), winnaar van de Copa del Rey (2020/21), Spaans kampioen (2022/23), en twee keer de Spaanse Supercup (2022/23, 2024/25).

Internationale controleur

Met 57 interlands en 2 doelpunten is De Jong ook een vaste waarde in het Nederlands elftal. Zijn rol als verbindingsspeler op het middenveld is cruciaal, zowel bij Oranje als bij Barcelona.

