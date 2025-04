Wil je Florian Wirtz live in actie zien bij Bayer Leverkusen? Scoor nu je tickets!

Florian Wirtz is een van de smaakmakers van Bayer Leverkusen en een van de meest opwindende talenten van het Europese voetbal. De 21-jarige spelmaker is dit seizoen niet te stoppen en speelt een hoofdrol in het sprookje van Leverkusen. Wil jij deze creatieve middenvelder live aan het werk zien? Grijp dan nu je kans en scoor je tickets voor de wedstrijden van Leverkusen! Klik hier om te bestellen.

Waarom Wirtz zo bijzonder is

Wirtz staat bekend om zijn verfijnde techniek, snelle voeten en briljante passes tussen de linies. Hij leest het spel als een routinier, maar brengt het met de flair van een straatvoetballer. Of het nu met een splijtende assist of een zelfverzekerde goal is: Wirtz maakt het verschil.

Van Keulen naar Leverkusen

Zijn voetbalreis begon in de jeugd van 1. FC Köln, maar in 2020 maakte hij de overstap naar de buren van Bayer Leverkusen. Daar brak hij op jonge leeftijd door in het eerste elftal en groeide hij uit tot een van de absolute sterspelers van de Bundesliga.

Wat heeft Wirtz al gewonnen?

De prijzenkast van Wirtz is inmiddels goed gevuld, dit komt mede door het succesjaar van Leverkusen: Duits kampioen (2023/24), winnaar van de DFB-Pokal (2023/24), winnaar van de Duitse Supercup (2024/25) en ook werd hij Europees kampioen met Duitsland onder 21 (2020).

Internationale uitblinker

Ook bij het Duitse nationale team is Wirtz ondertussen een vaste waarde. Met 29 interlands en 6 doelpunten draagt hij al op jonge leeftijd de verantwoordelijkheid op het grote podium en met het WK voor de deur is hij klaar om te schitteren.

