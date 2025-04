Wil je Dumfries live in actie zien bij Inter? Scoor nu je tickets!

Denzel Dumfries is niet te stoppen aan de rechterkant van het veld. De 29-jarige Oranje-international is al jaren een vaste waarde bij Internazionale en blijft indruk maken met zijn power, loopvermogen en onverzettelijkheid. Wil jij deze sterke back live zien in San Siro of op een ander topveld in Europa? Grijp dan nu je kans en bestel je tickets voor de volgende wedstrijden van Inter! Klik hier om direct je tickets te kopen.

Waarom Dumfries zo bijzonder is

Dumfries is een speler die je meteen herkent. Altijd dreigend langs de lijn, altijd vol energie, en nooit te beroerd om verdedigend en aanvallend werk te verrichten. Zijn fysieke kracht, karakter en doelgerichtheid maken hem een nachtmerrie voor elke tegenstander.

Van Smitshoek tot San Siro

Zijn carrière begon in de amateurjeugd van Smitshoek en Barendrecht, maar Dumfries vocht zich stap voor stap omhoog. Via Sparta, Heerenveen en PSV verdiende hij in 2021 een toptransfer naar Inter. Daar groeide hij razendsnel uit tot publiekslieveling en basisspeler.

Wat heeft Dumfries al gewonnen?

Zijn prijzenkast liegt er niet om: landskampioen van Italië (2023/24), tweevoudig winnaar van de Coppa Italia en drie keer de Italiaanse Supercup. Daarnaast staat hij op 63 interlands en 9 goals voor Oranje en op grote toernooien is hij altijd een van de uitblinkers.

Internationale krachtpatser

Of het nu in de Serie A, Champions League of met het Nederlands elftal is: Dumfries levert. Met zijn oneindige energie en onverzettelijke mentaliteit is hij uitgegroeid tot een vaste waarde in elke ploeg waarin hij speelt.

Wil jij Dumfries live in actie zien?

