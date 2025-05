Wil je Alejandro Garnacho live in actie zien bij Manchester United? Scoor nu je tickets!

Garnacho is een van de grootste talenten in het Europese topvoetbal. De twintigjarige Argentijn speelt zonder angst, blaakt van het zelfvertrouwen en is uitgegroeid tot een vaste waarde in het elftal van the Red Devils. Wil jij hem live in actie zien op Old Trafford of tijdens een Europese kraker? Grijp dan nu je kans en bestel je tickets voor de volgende wedstrijden van Manchester United! Klik hier om direct te bestellen.

Wat maakt hem zo bijzonder?

Met zijn flitsende snelheid, onvoorspelbare dribbels en spectaculaire goals is Garnacho een publiekslieveling in Manchester. Zijn omhaal tegen Everton leverde hem zelfs de prestigieuze FIFA Puskás Award op. Of hij nu op links of rechts speelt, de Argentijn zorgt altijd voor spektakel.

Van Madrid naar Manchester

De Argentijn werd geboren in Spanje, maar koos voor de Argentijnse nationale ploeg. Hij werd op jonge leeftijd overgenomen van Atlético Madrid en doorliep razendsnel de jeugdopleiding van Manchester United. Sinds zijn debuut in het eerste elftal in 2022 is hij daar niet meer uit weg te denken.

Prijzenkast groeit

Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij al een indrukwekkende prijzenkast: de FA Cup (2024), de League Cup (2023), de Copa América (2024) én natuurlijk de Puskás Award.

Ster in wording bij Argentinië

Bij het nationale team van Argentinië wordt Garnacho gezien als de opvolger van de huidige generatie. Hij speelde inmiddels al acht interlands en maakt indruk met zijn lef en flair. Een speler voor de toekomst dus.

Beleef Garnacho live in actie

