Wijziging in basis Oranje? Driessen: ‘Hij brengt op dit moment meer dan Simons’

Wijziging in basis van het Nederlands elftal? Valentijn Driessen: ‘Hij brengt op dit moment meer dan Xavi Simons’

Valentijn Driessen vindt dat Donyell Malen op dit moment meer brengt dan Xavi Simons. Dat zegt de chef voetbal van De Telegraaf in de podcast Kick-off. De 21-jarige Simons speelde tegen Polen (1-2) niet zijn beste interland, waardoor het de vraag is of Ronald Koeman hem wederom een kans geeft tegen Frankrijk vrijdagavond. Malen (25) is volgens Driessen een kandidaat om hem te vervangen, maar moet dan wel zijn verdedigende werk doen.

Simons startte in de basis tijdens het duel met Polen, maar kon geen potten breken en werd na een uur spelen naar de kant gehaald voor Malen. In de podcast van De Telegraaf wordt de rechtsbuitenpositie van het Nederlands elftal besproken.

“Hij is wel een van de kandidaten voor die plaats van Simons”, doelt Driessen op Malen. “Ik denk dat hij op dit moment meer brengt dan Simons. Hij speelt wel wat dieper. Alleen het punt is: je moet ook mee terug en dat deed Simons te weinig tegen Polen. Daardoor kon die Poolse man aan de linkerkant ongeveer zeven voorzetten geven. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.”

Als Koeman voor Malen kiest tegen Frankrijk, moet hij wel zijn verdedigende taken uitvoeren, zegt Driessen. “We kunnen ons allemaal die wedstrijd tegen Italië wel herinneren in Enschede, die ‘kleine finale’ van de Nations League. Toen liet Malen continu zijn man gaan. Of Koeman dat aandurft of dat hij die wedstrijd nog in zijn achterhoofd heeft, dat is de vraag. Je kan er ook een meer verdedigende speler neerzetten tegen Frankrijk. Bijvoorbeeld iemand als Jeremie Frimpong.”

Presentator Pim Sedee wijst naar Wesley Sneijder, die zei dat Oranje zich eventueel ook kan aanpassen tegen Frankrijk en bijvoorbeeld met vijf verdedigers kan spelen. “Daar is Valentijn volgens mij niet zo’n voorstander van”, reageert Mike Verweij. “Er zijn ook heel veel mensen die zeggen: ‘Je bent nu deze weg ingeslagen en het is ook lekker om zo te blijven spelen omdat het vertrouwd is.’ Je krijgt ook alleen maar meer vertrouwen als het goed gaat, ook tegen Frankrijk in dit systeem.”

“Sneijder is voor een lichte aanpassing, dus met een vijfde verdediger”, vervolgt de Ajax-watcher. “Dat kan, aan de rechterkant heb je Denzel Dumfries, aan de linkerkant zou je bijvoorbeeld Micky van de Ven of zelfs Daley Blind erbij kunnen zetten en dan met twee aanvallers gaan spelen.”

Ook Maatsen is een kandidaat voor de rol van linkervleugelverdediger. “Hij heeft dat ook bewezen”, aldus Verweij. “Alleen Koeman heeft hem er natuurlijk heel laat bij geroepen. Ik weet niet of hij het dan durft om hem in zo’n grote wedstrijd te laten starten.”

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties