Wijndal vol lof over speler van Ajax: ‘Een van de beste waarmee ik heb gespeeld’

Owen Wijndal heeft in een uitgebreid interview met Ajax Showtime onthuld wie de beste speler is waarmee hij ooit heeft gespeeld. Ook is de door Ajax verhuurde linksachter erg te spreken over Toby Alderweireld.

Wijndal komt dit seizoen op huurbasis uit voor Royal Antwerp FC. Onder trainer Mark van Bommel speelt hij onder meer samen met Jurgen Ekkelenkamp, Vincent Janssen en Alderweireld. Over de laatstgenoemde is hij erg lovend.

“Hij is een legende hier. Een echte leider. Ik denk dat hij qua niveau nog zeker mee zou kunnen bij Ajax. Als hij het hier kan laten zien, waarom dan niet bij Ajax?” Alderweireld werd vorig seizoen uitgeroepen tot beste speler van de Belgische competitie.

Daarnaast zegt Wijndal nog veel contact te hebben met zijn teamgenoten bij Ajax. “Laatst hebben we afgesproken met Steven Bergwijn, Brian Brobbey, Kenneth Taylor, Devyne Rensch en Jurriën Timber. Ook spreek ik veel met Jorrel Hato.”

“Met die jongens hebben we ook een groepsapp. Zelfs Calvin Bassey zit daar nog in.” Bassey werd afgelopen zomer door de inmiddels ontslagen Sven Mislintat voor twintig miljoen euro verkocht aan Fulham.

Bij Ajax speelde Wijndal op de linkerkant regelmatig samen met Bergwijn. De aanvoerder van Ajax kan op veel lof rekenen van de linksachter. “Hij is een van de beste voetballers waarmee ik ooit heb gespeeld.”



