Wijndal schiet heerlijk raak voor Antwerp; Janssen en Ekkelenkamp ook trefzeker

Owen Wijndal heeft zondagmiddag zijn visitekaartje afgegeven met een heerlijk doelpunt. De linksback schoot van afstand raak in de verre hoek en droeg daarmee bij aan de 4-1 zege van Royal Antwerp op Charleroi. Vincent Janssen en Jurgen Ekkelenkamp waren eveneens trefzeker. Dankzij de zege staat Antwerp steviger op de zesde plaats, terwijl Charleroi terug te vinden is op plek twaalf.

Bijzonderheden:

Antwerp wist de score na een kleine twintig minuten te openen. Chidera Ejuke gaf de bal na een fraaie dribbel mee aan Janssen, die via een verdediger de korte hoek vond: 1-0. Nog voor rust wist the Great Old de score te verdubbelen.

Ekkelenkamp gaf een heerlijk steekpassje met buitenkant rechts op Ejuke, die op doelman Pierre Patron stuitte. De Fransman kon echter niet voorkomen dat de nog altijd pas zeventienjarige George Ilenikhena de rebound tegen de touwen schoot: 2-0.

Halverwege de tweede helft tilde Antwerp de marge naar drie. Janssen speelde Wijndal aan, die het maar eens besloot te proberen van afstand. Het schot van de verdediger belandde schitterend in de bovenhoek achter de kansloze Patron: 3-0.

Tien minuten later verscheen ook Ekkelenkamp op het scorebord. Toby Alderweireld kopte een hoekschop door tot bij de tweede paal, waar de Nederlandse middenvelder raak kopte: 4-0. Het slotakkoord werd gespeeld door Antoine Bernier, die de bal bij de tweede paal binnengleed op aangeven van Daan Heymans: 4-1.

