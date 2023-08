‘Wijndal, Klaassen en drie anderen raken zwaar uit de gratie bij Steijn’

Dinsdag, 1 augustus 2023 om 16:45 • Laatste update: 16:48

Er staat bij Ajax nog het nodige te gebeuren op transfergebied in de laatste maand tot de deadline, zo is de voorspelling van Johan Inan. Buiten het feit dat er nog een aantal versterkingen moeten komen, kan het ook zomaar zijn dat er nog afscheid wordt genomen van een aantal spelers. Na een week trainingskamp in het Duitse Herzogenaurach maakt de clubwatcher van het Algemeen Dagblad de balans op.

Inan stelt dat de tactische snufjes komend seizoen uit de koker van Hedwiges Maduro moeten komen. "Steijn delegeert veel en voor het Ajax-voetbal, waar bij zijn aanstelling vraagtekens bij werden gezet, doet hij een beroep op zijn veldtrainers", stelt de Ajax-watcher. "Oud-Ajacied Maduro legt de principes voor oefeningen steeds uit, terwijl Saïd Bakkati veel individuele instructies geeft."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het grote verschil met voorgangers Erik ten Hag en Alfred Schreuder is dat Steijn meer de rol van peoplemanager op zich neemt. "Hij probeert een hecht en fit geheel te smeden. Waarin hij ook verschilt van voorgangers, is zijn openheid naar de media. Waar Ten Hag uit de toon vallende spelers naar buiten toe vaak in bescherming nam, zegt Steijn veel meer waar het op staat."

Dat laatste maakt dat het er voor een vijftal spelers somber uitziet. "Gorter? Kans op verhuur groot. Linksbacks Wijndal en Salah-Eddine? Nog niet goed genoeg. Davy Klaassen? Als hij niet gaat spelen, waar het op lijkt: wellicht transfer gunnen. Zo tekent de schifting zich af, waar ook de uit Kopenhagen teruggekeerde Mohamed Daramy voor moet vrezen", baseert Inan zich op de woorden van Steijn.