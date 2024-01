Wijnaldum maakt promotie bij Al-Ettifaq na vertrek van Henderson naar Ajax

Georginio Wijnaldum is de nieuwe aanvoerder van Al-Ettifaq, zo maakt de club uit Saudi-Arabië bekend via de officiële kanalen. De 33-jarige middenvelder is de opvolger van Jordan Henderson, die eerst de aanvoerdersband droeg maar vorige week overstapte naar Ajax.

Henderson stapte vorige zomer van Liverpool over naar Al-Ettifaq, dat veertien miljoen euro neerlegde voor zijn diensten. De 81-voudig international van Engeland voegde zich bij landgenoot Steven Gerrard, die zich drie weken voor de komst van Henderson aan de Saudi’s verbond.

Gerrard gaf Henderson direct de aanvoerdersband in Dammam, maar laatstgenoemde kon niet aarden in Saudi-Arabië en wilde zo snel mogelijk weer vertrekken. De rechtspoot liet Al-Ettifaq na negentien wedstrijden achter zich en tekende vorige week een contract tot medio 2026 bij Ajax.

Introducing your new #Ettifaq captain ?? ???? Gini Wijnaldum ©? pic.twitter.com/5tJDNyi9JT — Ettifaq Club (@Ettifaq_EN) January 21, 2024

Door het vertrek van Henderson moest Gerrard op zoek naar een nieuwe aanvoerder en dat is dus Wijnaldum geworden. De 90-voudig international van het Nederlands elftal werd afgelopen zomer min of meer verbannen bij Paris Saint-Germain en koos na het sluiten van de Europese transferwindow eieren voor zijn geld door een driejarig contract te tekenen in Saudi-Arabië.

De in Rotterdam geboren middenvelder is een onbetwiste basisspeler onder Gerrard en staat na zestien wedstrijden op zes doelpunten en drie assists. Wijnaldum droeg in het duel met Al-Fayha (0-0) ook al de aanvoerdersband bij afwezigheid van Henderson.

Al-Ettifaq bezet na negentien competitiewedstrijden de achtste plaats in de Saudi Pro League. De laatste overwinning in de competitie dateert van 28 oktober, toen Al-Wehda met 2-3 werd verslagen. Ondanks de tegenvallende sportieve resultaten werd het contract van Gerrard vorige week opengebroken en met twee jaar verlengd. De oud-middenvelder ligt nu tot medio 2027 vast in Dammam.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties