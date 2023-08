Wijnaldum is uitzichtloze situatie beu en doet dringend verzoek; PSG weigert

Zondag, 20 augustus 2023 om 19:20 • Jonathan van Haaster

De situatie van Georginio Wijnaldum bij Paris Saint-Germain wordt met de dag uitzichtlozer. L'Équipe weet zondag te melden dat de middenvelder via zijn management bij de clubleiding heeft verzocht om zijn contract te verscheuren. De Parijzenaren hebben dat voorstel echter geweigerd, omdat de club een transfersom van zes miljoen euro wil zien bij zijn vertrek. Wijnaldum ligt nog tot medio 2024 vast in het Parc des Princes.

Wijnaldum verzocht via zijn management om zijn contract te ontbinden, zodat hij vrij is om te tekenen waar hij wil én PSG kan besparen op zijn forse salaris. Naar verluidt verdient de Nederlander ruim tien miljoen euro in de Franse hoofdstad, waardoor het mogelijk is dat PSG aan het einde van de transferwindow nog bereid is water bij de wijn te doen. Wijnaldum speelde tot op heden 38 wedstrijden voor les Parisiens, waarin hij 3 goals en 3 assists liet noteren. Daar lijkt het ook bij te gaan blijven. De Oranje-international traint tegenwoordig apart van de groep, samen met Julian Draxler, Colin Dagba en tot voor kort Kylian Mbappé.

Wijnaldum kwam in de zomer van 2021 transfervrij over van Liverpool, waar hij jarenlang een gewaardeerde kracht was onder manager Jürgen Klopp. In Parijs wist Wijnaldum echter nooit uit te groeien tot een vaste kracht. De nu 32-jarige Rotterdammer kwam in zijn eerste seizoen nog wel tot 31 optredens in de Ligue 1, maar een onuitwisbare indruk liet hij niet achter. Vorig seizoen werd hij verhuurd aan AS Roma, waar hij vlak na zijn komst zijn scheenbeen brak.

Wijnaldum miste het WK en kwam in de tweede seizoenshelft nog tot wat wedstrijden, maar ook voor José Mourinho was hij niet onmisbaar. Roma besloot de koopoptie in zijn contract dan ook niet te lichten, waardoor Wijnaldum terugkeerde naar Parijs. Daar lijkt hij echter geen enkele toekomst te hebben. PSG rekent niet meer op Wijnaldum, maar wil naar verluidt wel nog een transfersom aan hem verdienen. Volgens L'Équipe vraagt de club zes miljoen euro.