Maarten Wijffels pakt collega journalist Valentijn Driessen aan: ‘Niets om over te schrijven’

Maarten Wijffels heeft in de AD Voetbal podcast opnieuw zijn zegje gedaan over het werk van een collega journalist. Nadat eerder Simon Zijlemans het moest ontgelden in de podcast van het Algemeen Dagblad, voelt Wijffels nu de behoefte om zich uit te spreken over een actie van collega journalist Valentijn Driessen van De Telegraaf.

Driessen was de afgelopen dagen onderwerp van gesprek, daar de spraakmakende journalist het er niet mee eens was dat bondscoach Ronald Koeman zich dagen niet liet zien tijdens de persconferenties van het Nederlands elftal.

Tot verbazing van velen verscheen niet Koeman, maar waren aanvoerders Nathan Aké en Virgil van Dijk aanwezig op de persconferentie afgelopen vrijdag. Driessen vroeg daarop om uitleg bij perschef Bas Ticheler.

"Het is niet aan mij om nu te verantwoorden waarom Koeman er niet bij is", aldus Ticheler. "Ik zou zeggen: kies ervoor om de vragen aan een van de spelers te stellen." Driessen kreeg vervolgens bijval van Johan Derksen.

Derksen kon zich namelijk wel vinden in de vraag van Driessen. "Ik vind het heel mooi dat men in Nederland als een blok achter Oranje gaat staan, maar dat Koeman er niet is bij zo'n persconferentie vind ik zwak en onprofessioneel", aldus de Snor in Vandaag Inside Oranje.

"Dat kun je niet maken met dagbladen die iedere dag een stuk moeten aanleveren. Dan vraag je om onzinstukken." Ook tafelgenoot Wierd Duk deelde de mening van Derksen. "Het is heel slecht voor zijn eigen PR." Koeman gaf maandag aan dat hij Driessen enigszins begrijpt en deed de toezegging om het in de toekomst op een andere manier aan te pakken.

Wijffels

Wijffels is het niet met zijn collega Driessen eens, zo laat hij duidelijk blijken. ‘Ik wil trouwens ook nog wel wat zeggen over iets dat mij tegenstaat. Ineens wordt het een item dat Koeman deze week eerder had moeten spreken. Nee, dat had hij helemaal niet moeten doen!”

“De KNVB heeft een vast protocol”, gaat Wijffels verder. “Iedere dag zijn er twee spelers beschikbaar en de bondscoach komt voor en na een wedstrijd. Dat is prima, toch? Het zou raar zijn geweest als Koeman nu uit een soort paniek extra zou gaan zitten met de pers.”

Wijffels denkt te weten waar de ontstane ophef vandaan komt. “Dit is nu typisch iets dat ontstaat omdat er media zijn die eigenlijk niets meer weten om over te schrijven, dus dan komt dit eruit. Een beetje de boel opstoken... Daar houd ik helemaal niet van! Gewoon bij het protocol blijven.”

