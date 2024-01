Wieffer zwaar onder indruk van één tegenstander in CL: ‘Hij is echt next level’

Mats Wieffer is flink onder de indruk geraakt van Antoine Griezmann tijdens de Champions League-wedstrijden tussen Feyenoord en Atlético Madrid. Dat vertelt de 24-jarige middenvelder van de Rotterdammers in een interview met het Algemeen Dagblad. "Hij bleek echt next level", is Wieffer lovend over de Franse aanvaller.

Afgelopen najaar trof Wieffer Griezmann twee keer. Eerst in Madrid, toen Atlético in eigen huis met veel moeite won van Feyenoord: 3-2. Anderhalve maand later wonnen de Spanjaarden in De Kuip opnieuw, deze keer met 1-3. Griezmann was in die twee wedstrijden één keer trefzeker.

"Dat is makkelijk", antwoord Wieffer in het AD op een vraag over wat hij vond van de spelers die tegenover hem stonden in de Champions League. "Antoine Griezmann bleek echt next level. Hij leek bij momenten eigenlijk bijna niet te verdedigen. Hij zwerft over het veld en creëert op die manier net een paar seconden, omdat spelers moeten praten om hem over te kunnen nemen. Zijn aannames zijn altijd goed.’’

Griezmann als tegenstander op het voetbalveld hebben, is volgens Wieffer heel wat anders dan hem op televisie in actie zien. "Dan lijkt het normaal. Tot je ertussen loopt. In De Kuip kwam er een bal halfhoog, die eigenlijk niet voor hem was, aan de zijlijn. Die bal was voor Morata. Griezmann nam ’m aan met buitenkant voet en weg was hij weer. Toen dacht ik: dit is niet normaal, wat gebeurt hier allemaal, hoe deed hij dat?"

"Op televisie lig je daar niet wakker van, op het veld beleef je dat heel anders", vervolgt de middenvelder. "Ik had het ook met Oranje tegen Luka Modric bij Kroatië en Marco Verratti bij Italië. Die jongens hebben iets extra’s. Net als Paulo Dybala van AS Roma, die er met één wereldactie voor zorgde dat wij het ticket voor de halve finale van de Europa League niet over de streep trokken."

Voor Wieffer was spelen in Champions League leerzaam. "Ik merkte bij corners dat er opeens spelers op mijn tenen stonden, dat er fel werd geknepen en geduwd", benoemt hij een verschil. "Compleet anders dan hoe het er in de Eredivisie aan toegaat. Giménez van Atlético Madrid kneep waar hij kon. Verder was het trouwens wel een aardige gozer. Maar als het moet, gaan ze dwars door je heen."

Uiteindelijk eindigde Feyenoord, mede door de twee nederlagen tegen Atlético, op de derde plek in de poule. Daardoor komt de club in de tweede seizoenshelft in actie in de Europa League. Dat begint met een tweeluik tegen AS Roma, op 15 en 22 februari.

