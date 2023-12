Wieffer neemt geen blad voor de mond: ‘Schandalig, gebrek aan kwaliteit’

Mats Wieffer heeft geen goed woord over voor de nederlaag van Feyenoord op bezoek bij Celtic (2-1). De Rotterdammers gingen woensdagavond in de slotminuut onderuit en sloten het Champions League-seizoen daarmee in mineur af. Vooral de manier waarop baart Wieffer zorgen.

Wieffer was afgelopen week ziek en begon mede daarom op de reservebank bij Feyenoord. Tien minuten na rust bracht trainer Arne Slot hem binnen de lijnen voor Calvin Stengs. Feyenoord keek op dat moment tegen een 1-0 achterstand aan door een benutte strafschop van Luis Palma.

"Iedereen is heel gefrustreerd", aldus Wieffer. "Op de eerste twintig minuten na waren wij de betere ploeg. We hadden de controle en hebben heel veel kansen gecreëerd. Dat hij dan weer op het eind binnenvalt en wéér via een standaardsituatie..."

"We kunnen wel zeggen dat we leuk gevoetbald hebben en kansen hebben gecreëerd, dat hebben we ook, maar als dit elke keer gebeurt ga je nooit wat winnen. Dat kunnen we onszelf heel erg aanrekenen", doelt Wieffer op de dode spelmomenten. Feyenoord verloor het duel in blessuretijd uit een vrije trap.

Feyenoord werd dit seizoen al vaker geklopt uit standaardsituaties. "Dit kan niet", concludeert Wieffer dan ook. "Het is eigenlijk schandalig. We krijgen alleen maar goals tegen uit standaardsituaties en dat is heel slecht. Die momenten zijn allemaal te trainen. Iedereen heeft een man, dan mag dat niet gebeuren."

"De tegengoals overschaduwen ons spel. Het lijkt kloten, maar uiteindelijk krijg je een strafschop en een vrije trap tegen die erin gaan. Dan ga je in de Champions League en de Eredivisie nooit wat winnen."

Wieffer probeert tot slot de vinger op de zere plek te leggen. "Misschien is het ervaring? Het is ook net niet gretig genoeg voor de goal, wat Italiaanse en Spaanse ploegen wel hebben. Daar moeten we aan werken. Uiteindelijk is het kwaliteit wat je mist."

