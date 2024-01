Wieffer: â€˜Natuurlijk heel mooi als je hoort dat die clubs geÃ¯nteresseerd zijn'

Wieffer: ‘Natuurlijk heel mooi als je hoort dat die clubs geïnteresseerd zijn'

Mats Wieffer is vanwege zijn goede spel bij Feyenoord inmiddels genoemd bij onder meer FC Barcelona, Atlético Madrid en Napoli. De middenvelder ziet dat als een eer, maar benadrukt tegelijkertijd dat hij volledig gefocust is op de tweede seizoenshelft met de Rotterdammers.

"Dat is natuurlijk heel mooi, als je hoort dat die clubs geïnteresseerd zijn", zegt Wieffer tegen RTV Rijnmond vanuit het Spaanse trainingskamp van Feyenoord. "Vorig jaar rond dit tijdstip speelde ik nog niet eens, maar nu voelt het alsof ik al heel lang speel. Ik heb al zoveel mooie dingen mee mogen maken."

Wieffer voelt zich gevleid door de buitenlandse interesse, maar een tussentijds vertrek bij Feyenoord is voorlopig niet aan de orde. "Daar denk ik op dit moment niet over na, ik heb het naar mijn zin bij Feyenoord. Dat heb ik meerdere keren gezegd."

"We kijken van de zomer wel wat er komt, maar anders zit ik op mijn plek bij Feyenoord. Mijn doel is om het EK te halen, met Feyenoord er zoveel mogelijk uit te halen. We hebben nog genoeg om voor te spelen", aldus Wieffer, die in Rotterdam vastligt tot medio 2027.

De medio 2022 aangetrokken Wieffer staat inmiddels op zestig wedstrijden namens Feyenoord in alle competities. De 24-jarige middenvelder is onder trainer Arne Slot uitgegroeid tot een vaste waarde en sloot zijn eerste jaar in De Kuip af met de landstitel.

Wieffer mag zich inmiddels ook international noemen. De controleur van Feyenoord debuteerde in maart vorig jaar in Oranje in de met 3-0 gewonnen EK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar. Daarna volgden nog zes interlands in 2023.

Tegen datzelfde Gibraltar maakte de zevenvoudig international in november zijn eerste doelpunt namens het Nederlands elftal, dat met 0-6 zegevierde tegen de voetbaldwerg. Wieffer hoort in mei of hij door bondscoach Ronald Koeman wordt opgenomen in de definitieve EK-selectie.

