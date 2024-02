Wieffer bevestigt zeer concrete interesse: â€˜Ze hebben zich voor mij gemeldâ€™

Wieffer bevestigt zeer concrete interesse: ‘Ze hebben zich voor mij gemeld’

Mats Wieffer staat in de concrete belangstelling van Atlético Madrid, zo bevestigt de middenvelder van Feyenoord na de zege in de TOTO KNVB Beker op AZ (2-0). De Spaanse grootmacht heeft zich eind januari gemeld voor Wieffer, maar Feyenoord wilde onder geen beding meewerken. "Ik ben niet iemand die dan moeilijk gaat doen", zegt Wieffer tegenover Hans Kraay junior van ESPN.

Maandag kwam Voetbal International al met het nieuws over de interesse in Wieffer. Woensdag sprak de Feyenoorder daar voor het eerst zelf openlijk over. "Ja, ze hebben zich wel gemeld, ja. Het is aan de clubs geweest, en die zijn er uiteindelijk niet uitgekomen."

Wieffer accepteerde zijn lot. "Ik ben niet iemand die moeilijk gaat doen, of niet komt trainen of zo. Zo zit ik niet in elkaar. Ik had wel willen praten met Atlético, maar als de clubs er niet uitkomen, dan heeft dat niet veel nut."

Daarom speelt Wieffer nog minimaal een half seizoen bij Feyenoord. "Ik heb het heel erg naar mijn zin hier. We kijken in de zomer wel of er iets komt, en anders zit ik bij Feyenoord ook gewoon heel erg op mijn plek hoor. Ik heb het hier heel erg naar mijn zin. Ik heb ook de garantie dat ik veel speel. Met het oog op het EK is dat ook wel belangrijk."

Feyenoord rekende woensdag opnieuw af met AZ, dat zondag al in de Eredivisie werd geklopt. "Vandaag ging het beter dan zondag, met name in het druk zetten", vindt Wieffer. Arne Slot zette Bart Nieuwkoop, van origine een rechtsback, rechtsbuiten.

"Bart speelde een heel belangrijke rol", vindt Wieffer. "Dat is iets dat hij heel goed kan: druk zetten met veel power. Voor het team is het heel fijn dat hij daar speelt. Hij heeft het goed ingevuld vandaag. Ik ben blij met Bart."

AZ was geen schim van zichzelf in De Kuip. "Zij twijfelden veel en moesten lange ballen spelen. We hadden zelf ook het plan om iets eerder de lange bal te spelen en de tweede bal te winnen. De kansen gingen er een keer in. We hebben er denk ik niet heel veel gehad, maar het is wel lekker als ze er een keer wat sneller ingaan."





