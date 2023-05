Wie volgt Ruud van Nistelrooij op bij PSV? 10 Nederlandstalige kandidaten

Donderdag, 25 mei 2023 om 16:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:21

"We zijn vanochtend verrast met de mededeling dat Ruud per direct stopt als hoofdcoach van PSV." Met die woorden trapte algemeen directeur Marcel Brands woensdag de persconferentie af die was ingelast na het plotselinge vertrek van Van Nistelrooij. De clubleiding van PSV staat voor een hels karwei, want naast Van Nistelrooij vertrekken ook diens assistenten Fred Rutten en André Ooijer. Voetbalzone kruipt alvast in de huid van technisch directeur Earnest Stewart en zet tien mogelijke kandidaten op een rij.

Brands wilde tijdens de persconferentie nog niet veel kwijt over de opvolging van Van Nistelrooij. "Het is nog zo vers dat wij daar nog geen seconde over na hebben gedacht. De afgelopen maanden zijn wij alleen maar bezig geweest met hoe we dingen moesten oplossen. Met Ruud. We hebben met geen woord over een andere trainer gesproken." Clubwatcher Rik Elfrink nam donderdag alvast een voorschot op de zoektocht van PSV. "Na de ervaringen met Schmidt ging de voorkeur duidelijk uit naar een Nederlandstalige trainer en iemand die de PSV-denkwijze op een aantal gebieden omarmt."

Adil Ramzi

Met dat gegeven zou Adil Ramzi een optie kunnen zijn. PSV kan met de oud-middenvelder voor dezelfde route gaan die vorig jaar is ingeslagen met Van Nistelrooij. Na een stage in de jeugdopleiding van PSV in oktober 2015 kreeg Ramzi een jaar later een aanstelling als jeugdtrainer bij de club. Weer een jaar later werd hij trainer van de Onder 16. Nadat hij twee jaar geleden als assistent-trainer aan de slag ging bij Jong PSV, kon hij het stokje met ingang van dit seizoen overnemen van Van Nistelrooij. In zijn eerste seizoen als eindverantwoordelijke eindigde Ramzi als veertiende in de Keuken Kampioen Divisie. Dinsdagavond won hij met zijn ploeg de Premier League International Cup ten koste van Crystal Palace.

Phillip Cocu

Iemand die weet hoe het is om prijzen te pakken met PSV is Phillip Cocu. De huidige hoofdtrainer van Vitesse stond tussen 2013 en 2018 al aan het roer bij de Eindhovenaren nadat hij daarvoor actief was in de jeugdopleiding en assistent was bij de hoofdmacht. Cocu werd met PSV drie keer landskampioen, veroverde één keer de TOTO KNVB Beker en tweemaal de Johan Cruijff Schaal. Buiten het Philips Stadion wil het nog niet bepaald vlotten met de trainerscarrière van de voormalig middenvelder. Dienstverbanden bij Fenerbahçe (2018) en Derby County (2019/20) liepen uit op een sof. Ook bij Vitesse gooit hij geen hoge ogen.

Phillip Cocu weet hoe het is om prijzen te pakken met PSV.

Peter Bosz

Een naam die al voorzichtig rondgaat is Peter Bosz. De 59-jarige Apeldoorner solliciteerde recent openlijk bij Ajax, maar kreeg nog geen telefoontje uit Amsterdam. Bosz is een Nederlandstalige trainer met buitenlandse ervaring, maar loopt nog altijd met het stempel dat hij geen prijzenpakker is. Het enige eremetaal? Kampioen van de eerste divisie met Heracles Almelo in 2004/05. "Hij staat voor een totaal andere aanpak. Voetballend zou de lijn na Schmidt en Van Nistelrooij dan van links naar rechts en weer terug gaan", aldus Elfrink. Durft Stewart het aan om een trainer in huis te halen die over een nagenoeg lege prijzenkast beschikt?

Pascal Jansen

Zijn naam werd al veelvuldig gelinkt aan Feyenoord, maar door het aanblijven van Arne Slot ligt er (voorlopig) geen toekomst in Rotterdam-Zuid voor Pascal Jansen. Die toekomst zou wel in Eindhoven kunnen liggen, de stad waar hij al eerder werkzaam was. Jansen fungeerde bij PSV eerder als hoofd jeugdopleiding, trainer van het beloftenteam en de A1. In 2018 besloot hij de overstap te maken naar AZ, waar hij langzaam werd klaargestoomd voor het echte werk. Na het vertrek van Slot kreeg hij de touwtjes in handen. Vorig seizoen werd hij vijfde met zijn ploeg, dit seizoen doet hij nog mee om de derde plek. Ook bereikte hij de halve finale van de Conference League. Jansen verlengde onlangs zijn contract bij AZ en ligt nu vast tot medio 2025.

Pascal Jansen zal ongetwijfeld op een lijstje staan bij PSV.

Ron Jans

Hij wilde meer tijd voor zijn kleinkinderen en het lezen van boeken, maar als Earnest Stewart op de bel drukt bij Jans zal hij de deur vast niet meteen dichtgooien. De 64-jarige Zwollenaar is bezig aan zijn laatste seizoen bij FC Twente en heeft al vaker aangegeven graag even rustig aan te willen doen. Maar zal hij ook een eventuele lokroep uit Eindhoven kunnen weerstaan? Jans won met PEC Zwolle de TOTO KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal. Recentelijk voerde hij 'oriënterende gesprekken' met FC Emmen, maar heel concreet is die interesse nooit geweest. Jans en Stewart hebben als gemene deler dat ze allebei een verleden hebben in Amerika.

Wim Jonk

Als Wim Jonk ergens in zijn voetballoopbaan een stabiele periode kende, dan was dat wel bij PSV. De huidige hoofdtrainer van FC Volendam veroverde met de Eindhovenaren de landstitel, de beker en drie keer de Johan Cruijff Schaal. Na het vertrek van Schmidt werd de naam van Jonk al eens gelinkt aan PSV. Onder meer door Aad de Mos. "Dat is een mooi compliment, maar het is nu niet aan de orde", zei Jonk daar destijds over. De 56-jarige oud-speler kende een moeizame seizoensstart met Volendam, maar herstelde zich dit kalenderjaar en is verzekerd van nog een jaar Eredivisie-voetbal in het vissersdorp. Jonks contract loopt nog door tot medio 2026 bij Volendam.

John van den Brom

John van den Brom heeft een goed seizoen achter de rug met Lech Poznan en is geen onbekende van Stewart. De Poolse formatie staat derde in de competitie en reikte tot de kwartfinale van de Conference League. Van den Brom werd in 2014 door Stewart aangesteld bij AZ. "John is een trainer met een goed oog voor talent", stelde Stewart destijds. "Bij AGOVV stond hij aan de wieg van de carrières van Chadli en Mertens. In Arnhem brak Van Ginkel onder zijn leiding écht door. Hij is een coach die bekend staat om zijn gevoel voor teamgeest. Bij ADO gingen de spelers voor hem door het vuur." Dat laatste is nou net waar het bij Van Nistelrooij aan leek te schorten.

John van den Brom werd in 2014 door Earnest Stewart aangesteld bij AZ.

Maurice Steijn

Iemand waarmee Stewart waarschijnlijk al contact heeft gehad is Maurice Steijn. De trainer van Sparta Rotterdam had dit seizoen met Shurandy Sambo een PSV-huurling onder zijn hoede en zal ongetwijfeld zijn bevindingen hebben gedeeld met de Amerikaan. Of de technische man van PSV ook een belletje waagt om over een mogelijk trainerschap te praten valt nog te bezien. Steijn kende bij NAC Breda en Al-Wahda geen gelukkige periodes, maar steeg met Sparta tot grote hoogtes. Na de wonderbaarlijke ontsnapping van afgelopen seizoen verzekerde hij zich dit seizoen van deelname aan de play-offs voor Europees voetbal. Het is de kers op de taart na een toch al ongekend seizoen op Spangen.

Giovanni van Bronckhorst

Giovanni van Bronkhorst baalde eerder dit seizoen van het ontvangst van zijn spelers van Rangers FC bij het Philips Stadion, voorafgaand aan het Champions League-treffen. "Ik moet eerlijk zeggen, ik loop een aantal jaar mee in het voetbal en heb dit nog nooit meegemaakt", zei hij bij RTL7. De oud-verdediger schakelde PSV uit in het miljardenbal en bezorgde Van Nistelrooij en PSV daarmee een uiterst gevoelige tik. Drie maanden en een historisch slechte Champions League-campagne later viel voor Van Bronckhorst het doek in Schotland. Wellicht wacht hem binnenkort een warmer onthaal en lukt het hem om naast Feyenoord ook met PSV om de prijzen te spelen.

Carl Hoefkens

Carl Hoefkens was als speler actief in de Premier League en stond als trainer aan het roer bij Club Brugge. De 44-jarige Belg werd vorig jaar voor de groep gezet na het vertrek van Philippe Clement. In België wordt hij gezien als een persoonlijkheid, een geboren leider. Zijn dienstverband bij Club hield echter maar een half jaar stand vanwege tegenvallende resultaten. Wel maakte hij indruk in de groepsfase van de Champions League door voor het eerst in de clubgeschiedenis te overwinteren in een poule met Atlético Madrid, Bayer Leverkusen en FC Porto. Dat lukte in Eindhoven al niet meer sinds 2015/16.