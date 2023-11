Wie moet keepen op EK? Perez weet het: ‘Hem vind ik beter. Bevalt dat je niet?’

Woensdag, 22 november 2023 om 22:44

Kenneth Perez vindt Bart Verbruggen een betere keeper dan Justin Bijlow. Dat zegt de analist van ESPN bij Voetbalpraat. Zijn tafelgenoot Sjoerd Mossou verwacht ook dat de doelman van Brighton & Hove Albion onder de lat staat op het EK in Duitsland, maar daar gaat Martijn Krabbendam niet in mee. “Bijlow is een klasse beter.”

Het Nederlands elftal van bondscoach Ronald Koeman plaatste zich deze interlandperiode voor het eindtoernooi van volgende zomer dankzij de overwinning op Ierland (1-0). Oranje begon het gewonnen duel met Gibraltar (0-6) dinsdagavond met zes wijzigingen, maar Verbruggen behield ‘gewoon’ zijn plek onder de lat.

De goalie van Brighton heeft zich daardoor twee keer kunnen laten zien aan Koeman, maar zijn optredens konden Krabbendam niet bekoren. “Ik heb Verbruggen deze interlandperiode gezien. Die ene goal werd van dichtbij binnengeschoten waarbij hij zijn hand er nog tegenaan had kunnen zetten en die andere bal laat hij door z’n benen rollen. Dan kan je ook niet zeggen dat hij geweldige interlands heeft gekeept.”

“Nee, maar dat heeft Bijlow ook niet in de vorige periode”, reageert Mossou, die even daarvoor had gezegd dat hij verwacht dat Verbruggen gaat spelen op het EK. “Verbruggen? Nee, Bijlow. Bijlow is een klasse beter”, counterde Krabbendam. Mossou: “Ik weet dat de Bijlow-polonaise hevig is, maar ik denk dat Verbruggen in potentie sowieso beter is en er is op dit moment geen reden om weer te gaan wisselen.”

“Je moet als keeper ook spelen”, haakt Krabbendam in. “Als ik naar Brighton zit te kijken, zie ik toch altijd die andere gozer (Jason Steele, red.) in het doel staan. Misschien dat ik om de week kijk dan; dat ik telkens de verkeerde week zit te kijken”, lacht de Feyenoord-watcher. Mossou legt vervolgens het roulatiesysteem van Roberto De Zerbi uit.

“Ze (Steele en Verbruggen, red.) spelen precies fiftyfifty. Ze spelen om de twee wedstrijden. Dat is wel heel bizar, hoor, hoe De Zerbi dat redeneert: als Verbruggen in het Nederlands elftal gespeeld heeft, rekent hij dat ook mee. Dan laat hij daarna die Steele weer spelen. Het is heel merkwaardig, maar daar kan Verbruggen niks aan doen. Daarnaast speelt hij dit seizoen in totaal wel 20 á 25 wedstrijden in de Premier League”, klinkt het.

“Wie er gaat keepen op het EK is natuurlijk afhankelijk van de komende vijf maanden”, zegt Perez. “Wie zou jij nou kiezen dan? Als je nú zou moeten kiezen?”, vraagt Krabbendam aan zijn collega. “Verbruggen”, antwoordt Perez. “Die vind jij beter dan Bijlow?” “Ja. Bevalt dat antwoord je niet?” “Nee, dat bevalt me totaal niet”, lacht Krabbendam met een knipoog.