Wie is Armel Bella-Kotchap, de nieuwe leider van de defensie van PSV?

Dinsdag, 5 september 2023 om 12:00 • Laatste update: 15:34

PSV versterkte zich vlak voor het sluiten van de markt op de valreep met een nieuwe centrumverdediger: Duits international Armel Bella-Kotchap wordt voor één seizoen gehuurd van Southampton. PSV trok deze zomer veel spelers aan met een verleden op de Nederlandse velden, maar daar is deze kersverse aanwinst een uitzondering op. Wie is Bella-Kotchap en is hij de ideale man om de defensie van Peter Bosz te versterken?

In Duitsland vindt men dat de 21-jarige Bella-Kotchap al verder is dan 13-voudig Duits international Jonathan Tah, die tevens al bijna 250 Bundesliga-duels op zijn naam heeft staan. Bella-Kotchap heeft ontzettend veel kracht, is heel atletisch en zou volgens Duitse media meer snelheid hebben dan Tah. Volgens oud-teamgenoten is hij sterk in de lucht en zou hij bovendien tweebenig zijn, waardoor hij zowel links- als rechtscentraal in de verdediging kan spelen. Dit geeft Bosz de mogelijkheid om met zijn verdediging te schuiven.

Bella-Kotchap is een Duitse centrale verdediger met Kameroense roots. Zijn vader was Kameroens international en daarom begon hij al op jonge leeftijd een liefde voor voetbal te ontwikkelen. In zijn jeugd speelde hij bij verschillende Duitse clubs, alvorens hij in 2017 terechtkwam bij VfL Bochum. In het seizoen 2020/21 werd hij met de club kampioen in de 2. Bundesliga en dwong daarmee promotie af naar het hoogste niveau in Duitsland.

Bella-Kotchap namens Bochum in duel met Robert Lewandowski

Bella-Kotchap groeide uit tot vaste basiskracht en verdiende uiteindelijk na één seizoen in de Bundesliga een transfer naar de Premier League: Southampton nam hem vorige zomer voor elf miljoen euro over van Bochum en legde hem voor vier seizoenen vast. In zijn eerste seizoen in Engeland kwam hij, mede door blessures, tot slechts 24 officiële wedstrijden voor Southampton en kon hij degradatie uit de Premier League niet voorkomen. Ondanks de slechte prestaties van zijn club, nam bondscoach Hansi Flick de verdediger wel mee naar het WK in Qatar.

Na de degradatie wilde Bella-Kotchap, net als veel andere basisspelers, vertrekken bij Southampton. Borussia Dortmund en zelfs Bayern München hadden interesse in de jonge Duitser, maar directeur voetbalzaken Earnest Stewart wist hem uiteindelijk op het allerlaatste moment te overtuigen om naar Eindhoven te komen. De centrumverdediger, wiens waarde door het gerenommeerde Transfermarkt.nl momenteel wordt geschat op twintig miljoen euro, moet dit seizoen enige stabiliteit bieden aan de verdediging van PSV. “Ik wil een fantastisch seizoen beleven op het hoogste podium”, laat Bella-Kotchap weten via de officiële kanalen van PSV. “Bij PSV krijg ik de kans om mijn droom te verwezenlijken en dat is in de Champions League spelen.”