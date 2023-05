‘Westerveld wordt Hoofd Ontwikkeling bij Ajax; ook andere posities ingevuld’

Dinsdag, 23 mei 2023 om 10:31 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:53

Casimir Westerveld wordt vanaf 1 juli de nieuwe Hoofd Ontwikkeling van Ajax, zo meldt Ajax Showtime. Het is een nieuwe functie die over enkele weken door de huidig Hoofd Jeugdscouting wordt ingevuld. Wie Westerveld gaat opvolgen is nog niet bekend. Ajax is er tevens in geslaagd om de functies van Hoofd Voetbal Operations en Hoofd Finance in te vullen.

Westerveld is straks in zijn nieuwe rol als Hoofd Ontwikkeling verantwoordelijk voor de afdelingen jeugdopleiding, jeugdscouting en studie, waarbij het doel is om de doorstroom van jeugdspelers binnen Ajax te optimaliseren. Westerveld is al sinds 2006 in dienst bij Ajax. Hij begon destijds als jeugdtrainer en was vervolgens ook actief als technisch coördinator en analist. In 2012 koos hij voor een overgang naar Almere City, waar hij drie seizoenen als technisch adviseur werkte. Hierna opteerde Westerveld voor een terugkeer bij Ajax als jeugdcoördinator. De Amsterdammers besloten hem in 2018 te promoveren tot hoofd jeugdscouting.

Ajax Showtime schreef eerder al dat Ajax de functie van Hoofd Jeugdopleiding vanaf komende zomer anders gaat indelen. Westerveld wordt dus Hoofd Ontwikkeling. Hij zal vanuit zijn nieuwe rol nauw betrokken zijn bij de zoektocht naar een nieuwe Hoofd Jeugdopleiding, een vacature die openstaat door het naderende vertrek van Saïd Ouaali. Ajax hoopt daarnaast ook Robin Veldman aan te trekken. De huidig assistent-trainer van Anderlecht was in het verleden al als jeugdtrainer bij Ajax actief. Hij moet op sportpark De Toekomst een belangrijke schakel gaan vormen tussen de hoogste jeugdelftallen en de bovenbouw.

Ajax heeft met Richard Wilhelm naar verluidt ook een nieuwe Hoofd Voetbal Operations - voorheen Manager de Toekomst genoemd - aangesteld. Hij zal deze rol vanaf 1 juni op zich nemen. Wilhelm, die al sinds 1994 in verschillende functies in dienst is bij Ajax, is straks verantwoordelijk voor meerdere afdelingen, zoals: Horeca, Velden & Terreinen, Planning & Coördinatie, Voetbal Faciliteiten en Huisvesting. Annemarie Reynolds wordt tot slot de nieuwe Hoofd Finance. Zij is straks verantwoordelijk voor de afdelingen Accounting, Financial Control en Business Control. Reynolds was eerder als senior financial manager werkzaam bij onder meer Bank of America, Atradius, Philips en Dunamere Onderwijsgroep Haarlem.

