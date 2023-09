West Ham-fan vliegt 12 uur naar Ghana om Kudus te zien en wordt verrast

Maandag, 11 september 2023 om 16:12 • Laatste update: 16:35

Mohammed Kudus heeft zondagavond een West Ham United-supporter verrast in Ghana. Ian, een fan van the Hammers, was speciaal naar het vaderland van de ex-Ajacied afgereisd om hem live aan het werk te kunnen zien. De Engelsman werd allesbehalve teleurgesteld, daar Kudus in het duel met Centraal Afrikaanse Republiek (2-1 winst) met een prachtige vrije trap op het scorebord kwam.

After traveling all the way from the UK to witness Kudus Mohammed in action during the AFCON qualifiers, this devoted West Ham United supporter had the amazing chance to personally meet the starboy, Kudus! ??????#UTVSports pic.twitter.com/1oCECIQJdG — UTV Ghana (@utvghana) September 11, 2023

Ghana kwalificeerde zich dankzij die overwinning voor de Afrika Cup in Ivoorkust van begin volgend jaar. Kudus werd na afloop van het gewonnen thuisduel op de hoogte gebracht van de aanwezigheid van Ian en besloot hem te verrassen. De aanvaller annex middenvelder ging met de supporter op de foto en maakte een praatje met hem. Kudus speelt dinsdagavond nog een oefeninterland tegen Liberia alvorens hij weer terugreist naar Londen. Zaterdagmiddag wacht een thuisduel met Manchester City voor West Ham.