Wesley Sneijder is zaterdag aanwezig bij de Champions League-finale in München. De analist wordt bij Ziggo Sport gevraagd naar Denzel Dumfries, die in zijn ogen nooit ter discussie zou mogen staan bij het Nederlands elftal. "Daar moeten we maar eens mee stoppen."

Dumfries is dit seizoen niet alleen één van de sterren van Inter, maar ook van de Champions League. De rechter wingback was in het tweeluik met FC Barcelona niet te stoppen en noteerde in totaal liefst twee goals en drie assists tegen de Catalaanse grootmacht.

Bij het Nederlands elftal wordt er regelmatig discussie gevoerd over de rechtsbackpositie, waar ook onder meer de kersverse Liverpool-aanwinst Jeremie Frimpong voor in aanmerking komt.

Bondscoach Ronald Koeman werd onlangs gevraagd naar de mogelijkheden om met Frimpong, als rechtsbuiten, én rechtsback Dumfries aan te treden in wedstrijden. "Natuurlijk kan dat", antwoordde de bondscoach bij Goedemorgen Eredivisie.

Als het aan Sneijder ligt, staat Dumfries altijd in de basis op de rechtsbackpositie. "Ook voor het Nederlands elftal is hij een belangrijke speler. Die discussie moeten we maar een keer stoppen. Denzel Dumfries is gewoon ónze rechtsback", aldus Sneijder.

Ondanks Dumfries' indrukwekkende prestaties ziet Sneijder hem niet met de Ballon d'Or aan de haal gaan. "Hij is vaker over de middenlijn dan ervoor en qua rendement hoort hij tot de top buitenspelers van Europa. Maar we hebben ook nog een wonderkind in Barcelona", wijst Sneijder Lamine Yamal aan als favoriet voor de prestigieuze prijs.

"Het is een publiekswisseling geworden. Een jaar geleden was het niet zeker of hij wilde blijven, hij wilde weg... Op een gegeven moment zijn er er toch uitgekomen en uiteindelijk heeft hij een geweldig seizoen gedraaid", aldus Sneijder.