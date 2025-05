Wesley Sneijder voorziet 'pittige klus' voor Heitinga bij Ajax: 'Ik hoop dat hij...'

Wesley Sneijder is aanwezig in de Allianz Arena in München voor de Champions League-finale tussen Paris Saint-Germain en Inter. Vanuit Zuid-Duitsland geeft de voormalig Ajacied zijn mening over de aanstelling van John Heitinga als hoofdcoach van Ajax.

''Het is wel een hele pittige klus'', toont Sneijder zich bij Ziggo Sport enigszins sceptisch over de terugkeer van Heitinga bij Ajax. ''Want wat Rafael (Van der Vaart, red.) net ook al zei, Ajax heeft het goed gedaan. Eigenlijk een beetje boven zijn kunnen.''

''Niemand had verwacht dat Ajax tweede zou worden en zo lang zou meedoen om de titel. Qua resultaten is het goed gegaan. Maar qua voetbal valt er wel winst te halen'', geeft de oud-middenvelder mee aan Heitinga.

Sneijder hoopt dat Heitinga zijn ogen goed de kost heeft gegeven in Engeland. ''Ik hoop dat hij heeft geleerd van Arne Slot en David Moyes, zoals Marco van Basten net al zei.''

''En dat hij toch wat stappen heeft gezet in Engeland. En dat nu laat zien bij Ajax'', hoopt Sneijder dat de nieuwbakken hoofdtrainer een vliegende start kent in Amsterdam.

Heitinga speelde vijf seizoenen bij Everton en had in vier seizoenen te maken met Moyes als manager. Als trainer deed hij ervaring op bij diverse jeugdteams van Ajax, waar hij in 2023 een half jaar als tussenpaus fungeerde bij het eerste elftal na het ontslag van Alfred Schreuder.

Moyes haalde Heitinga medio 2023 als assistent-manager naar West Ham United. Na een jaar in Oost-Londen volgde de stap naar Liverpool, waar hij samen met Slot en Sipke Hulshoff de landstitel naar Anfield bracht.