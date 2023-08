Wesley Sneijder voorlopig niet in technische staf van Ajax

Dinsdag, 8 augustus 2023 om 16:32 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:36

Wesley Sneijder treedt voorlopig niet toe tot de technische staf van Ajax. Maurice Steijn staat ervoor open om de recordinternational van Oranje te verwelkomen op het trainingsveld in Amsterdam, maar zover is het nog niet. "We hebben de gesprekken met hem even on hold gezet", zei trainer Steijn tijdens de Open Dag van Ajax bij ESPN.

"Het verzoek kwam bij Wesley vandaan. Hij wil graag het trainersvak in. Ik heb eerder al met hem gesproken over een samenwerking toen ik nog bij Sparta werkte. Toen ik naar Ajax ging hebben we weer gesproken. Wesley wil zich volledig storten op het trainersvak en zijn diploma’s gaan halen. Ik vind dat we dat soort spelers een podium moeten geven."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Uiteindelijk is het nog niet tot een samenwerking gekomen. "Er is een hele hoop gebeurd tussendoor", zegt Steijn. "We komen er bij hem op terug, absoluut. Ik heb erover gesproken met Sven (Mislintat, red.), maar die focust zich voor nu volledig op de transferwindow. Wesley gaat zich opgeven voor de trainerscursus. En dan gaan we kijken in welke vorm we het gaan gieten."

De weg naar Ajax leek voor Sneijder begin augustus open te liggen. De oud-middenvelder voerde een verzoenend gesprek met de F-Side, zo liet hij weten via Instagram. De harde kern van Ajax verzette zich hevig tegen de komst van Sneijder, die een aantal jaar geleden een filmpje online zette waarin hij een provocerend liedje over zijn geboortestad Utrecht zong. Dat schoot de supporters van Ajax volledig in het verkeerde keelgat: "Als Sneijder komt, is het oorlog." Sneijder bood onlangs zijn excuses aan en inmiddels is de vrede hersteld.