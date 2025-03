Wesley Sneijder vol ongeloof om actie Ajax-speler: 'Ik raak er bijna gefrustreerd van. Dit kan echt niet!'

Wesley Sneijder heeft na afloop van Ajax - Eintracht Frankfurt (1-2) geen goed woord over voor Jordan Henderson. De aanvoerder van de Amsterdammers kreeg vlak voor tijd een gele kaart, en is daardoor geschorst voor de return in Duitsland volgende week.

Henderson kreeg vlak voor tijd geel vanwege commentaar op de leiding. Hij stond op scherp, en mist daardoor de return. “Dom van me”, was Henderson na afloop schuldbewust bij Ziggo Sport.

Ook analisten Theo Janssen en Sneijder vinden de kaart van Henderson absoluut niet slim. “Dit is gewoon heel erg dom”, is Janssen duidelijk. “Je laat je team eigenlijk een beetje in de steek, met zo’n domme gele kaart.”

“Als je een slimme overtreding maakt waardoor je een gele kaart pakt omdat je een counter voorkomt die gevaarlijk kan zijn, oké. Maar de reactie van de trainer (Farioli, red.) die woest is op Henderson, zegt alles. Het was echt een wegwerpgebaar (waardoor Henderson geel kreeg, red.), en het was ook wel redelijk extreem, moet ik zeggen.”

Presentator Wytse van der Goot merkt nog op dat Henderson als aanvoerder wel meer tegen de scheidsrechter mag zeggen dan de andere spelers. “Je mag iets meer als aanvoerder”, geeft Sneijder toe. “Je mag met een scheidsrechter communiceren, maar je mag geen wegwerpgebaar maken en ‘fuck-off’ zeggen.”

“Hij zegt het zelf: superstom. Dit kan echt niet. Had dit iemand bij PSV gedaan tegen Arsenal, bij een 1-7, dan maakt het niet uit. Maar hier… Dit kan niet. En zeker niet als aanvoerder, jongens. Ik kan er bijna gefrustreerd van raken. Het kan niet.”

Ajax kwam donderdagavond via Brian Brobbey nog op voorsprong in de Johan Cruijff ArenA, maar door goals van Hugo Larsson en Ellyes Skhiri draaide Frankfurt de boel om: 1-2. Daardoor beginnen de Amsterdammers met een achterstand aan de return.