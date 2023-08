Wesley Sneijder vindt Johan Derksen ‘best wel racistisch’

Maandag, 28 augustus 2023 om 21:24 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:58

Wesley Sneijder slaat hard terug naar Johan Derksen. De recordinternational beticht de analist van Vandaag Inside, die meermaals zijn twijfels uitsprak over 'de vriendjes van Wesley', aan tafel bij Veronica Offside zelfs van racisme. "Ik vind dat best wel racistisch van Johan", aldus Sneijder.

Derksen reageerde begin augustus op het afketsen van een rol voor Sneijder bij Ajax. “Het probleem met Wesley is dat hij altijd omringd wordt door een hele grote hofhouding van jongens uit de buurt waar hij is opgegroeid. Alleen niet iedereen, en zeker niet bij een beursgenoteerd bedrijf, vindt het leuk dat die hofhouding altijd met hem meekomt. Dat zijn jongens van de gestampte pot, maar die passen niet zo tussen alle sponsoren en hoogwaardigheidsbekleders die daar lopen.” Inmiddels zijn de gesprekken tussen Sneijder en Ajax weer opgestart, zo verklaarde hij maandag.

Sneijder is niet blij met de uitlatingen van Derksen. "Ik hoor dat elke keer terugkomen van jouw grote vriend hier in het studiootje hier verderop, over vrienden", zo refereert Sneijder tegenover Wilfred Genee aan de bekende tv-analist. "Ik snap sowieso niet waar dat vandaan komt. Jij hebt vrienden, ik heb vrienden. Ik vind dat zo gek. Als wij hier een biertje drinken, zijn wij de alcoholisten. Als jij met je vrienden op stap gaat, heb je opeens de verkeerde vrienden, misschien omdat sommige een kleurtje hebben. Dat is toch niet erg?"

"Je moet het omdraaien. Als je dat zegt omdat er niet alleen maar Nederlandse mensen om mij heen rondlopen, vind ik dat best wel racistisch", aldus Sneijder. "Dat zij gelinkt worden aan foute vrienden, vind ik heel vreemd, dat Johan dat blijft zeggen. Dat is totaal niet aan de orde." Genee pakt Sneijder gedurende de uitzending hard aan, maar komt ook voor de oud-middenvelder op. "Dat is misschien wel belangrijk om te vermelden. Soms wordt gezegd dat jij alleen maar vrienden uit Ondiep (een wijk in Utrecht, red.) hebt, maar je hebt ook andere vrienden. Ook mensen uit het bedrijfsleven, universitair geschoolde mensen. Het is wel belangrijk om dat beeld ook te schetsen, zodat mensen wel weten dat er twee kanten aan zitten."