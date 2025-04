Wesley Sneijder trekt masker van zijn hoofd en duikt naast bekende rapper op tijdens show

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Wesley Sneijder, die donderdag plotseling op het podium stond naar rapper Boef.

Sneijder kreeg donderdag een rol in het optreden van rapper Boef. Op beelden van Red Bull is op TikTik te zien hoe de recordinternational van het Nederlands elftal een masker afdoet en naast Boef en rapper annex influencer Qucee op het podium staat.

Boef en Bizzey namen het op 17 april op tegen elkaar in de AFAS Live. In vier intense rondes gaven zij alles om het publiek te overtuigen, waarna de fans moesten bepalen wie de winnaar werd.