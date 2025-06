Wesley Sneijder toont zich zeer openhartig: 'Het leukste aan veel geld hebben?'

Wesley Sneijder heeft in de Leergeld Podcast een boekje opengedaan over zijn leven als bekend persoon. De recordinternational van het Nederlands elftal vertelt onder meer over de negatieve kanten van roem, en waar hij al zijn geld aan zou willen uitgeven.

Sneijder krijgt in de podcast de vraag wat hij het leukst vindt aan het hebben van veel geld. "Het leukste aan veel geld hebben? Ik zal je eerlijk zeggen: ik zou het liefst anoniem willen zijn."

"Als ik zo hiernaartoe loop vanuit de parkeergarage, en je wordt 38 keer onderweg stopgezet voor een foto en alles. Ja, weet je? Ik ga altijd staan. Dat zijn je fans. Die willen met jou op de foto dus dat doe ik."

"Alleen ja, er zijn soms momenten dat dat gewoon even niet uitkomt. Ik heb weleens in een ziekenhuis gelopen, of ik zat op een kamer met mijn zieke vader of moeder... Ja, dat ze gewoon bijna stoppen voor de kamer, van: 'zullen we even op de foto?'"

"En dat zijn dan weer momenten, dat ik denk van: hmm. Ik zou al mijn geld inleveren om anoniem te zijn", aldus Sneijder. Sneijder verdiende zijn vermogen als voetballer bij Ajax, Real Madrid, Inter, Galatasaray, OGC Nice en het Qatarese Al-Gharafa.

Tegenwoordig verdient Sneijder zijn geld onder meer als analist bij Ziggo Sport. De inmiddels veertigjarige Utrechter kreeg eerder op de dag uitstekend nieuws over zijn zoon Jessey Sneijder, die komend seizoen wordt overgeheveld naar de selectie van Jong FC Utrecht.

"Zoals zijn achternaam doet vermoeden, een creatieve middenvelder met een goede trap", zo omschrijft Utrecht Sneijder op de clubkanalen. Wesley Sneijder speelde in zijn carrière nooit voor Utrecht, maar heeft wel warme gevoelens voor die club.