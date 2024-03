Wesley Sneijder praat ‘verrassing’ Oranje in: ‘Samen met Frenkie de Jong’

Wesley Sneijder is gecharmeerd van Quinten Timber. De recordinternational van Oranje, 134 interlands, ziet voor de controleur van Feyenoord zelfs een rol weggelegd op het naderende EK in Duitsland. Timber wacht overigens nog op zijn eerste speelminuten in het Nederlands elftal.

"Ik denk wat we een verrassing gaan krijgen op het middenveld op het EK", loopt Sneijder alvast vooruit op de definitieve EK-selectie van Oranje, om direct een speler van Feyenoord naar voren te schuiven. "Ik denk Timber, die gaat het sowieso samen doen met Frenkie (De Jong, red.)."

"En dan Reijnders erachter misschien", voegt Sneijder daaraan toe. Presentator Wilfred Genee wil weten wat er met Mats Wieffer gaat gebeuren, waarop de analist direct een bedenkelijk gezicht trekt. Wim Kieft is positiever gestemd over de middenvelder van Feyenoord.

"Ik zou Wieffer wel opstellen, ja. Maar je hebt er een nodig die dynamisch is", benadrukt Kieft. "Dan heb je Timber en Wieffer, en Frenkie voor het voetbal", probeert Sneijder de puzzel op het middenveld van het Nederlands elftal te leggen. "En laat die twee voorop het maar uitzoeken, met die twee wingbacks."

Brobbey en Depay

Sneijder doelt met 'die twee voorop' op Brian Brobbey en Memphis Depay, al heeft hij ook twijfels. "Ik ben fan van Brobbey. Ik zou altijd met hem spelen, en dan eentje eromheen. Wie dat gaat worden, gaan we dan zien. Want Depay is ook nog niet wedstrijdfit."

"Zou dat kunnen, met Brobbey en Depay?", wil Kieft weten van zijn tafelgenoot. "Maar Depay meer eromheen dan", benadrukt Sneijder nogmaals.

"En je hebt Dumfries aan de rechterkant die vrij hoog speelt. Dan kom je meer in een 3-5-2-systeem uit. Dat zal het wel gaan worden, met Hartman aan de linkerkant", zo besluit de voormalig spelmaker van Oranje.

