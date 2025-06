Wesley Sneijder maakt achterhaalde grap: 'De jaren 80 willen hun uitspraak terug'

Wesley Sneijder was onlangs te gast in de podcast Leergeld van Olcay Gulsen en sprak onder meer over homoseksualiteit in de voetballerij. Eén opmerking van de oud-speler van onder meer Ajax, Real Madrid en het Nederlands elftal is voer voor discussie.

Gulsen vindt het opvallend en vreemd dat er in Nederland geen voetballers uit de kast komen. ''Ik vind dat raar. Het zou zo fijn zijn als er een coming out zou plaatsvinden in de voetbalwereld.''

''Het voelt onnatuurlijk dat ze zo stoer en masculien moeten zijn. Misschien zitten er nu mensen in de kast waarvan je alleen maar hoopt dat ze zichzelf kunnen zijn'', voegt de ondernemer uit Amsterdam daaraan toe.

Sneijder is het eens met de lezing van Gulsen. ''Nee, dat kan niet zo zijn. Maar uiteindelijk ligt het toch ook bij die persoon zelf. Daar is zeker in Nederland toch alle ruimte voor?'', voegt hij daar direct aan toe.

''Als ik terugkijk naar mijn periode als speler. Als er iemand in de kleedkamer had gezeten die gay was, so be it. Als hij maar van mij afblijft'', aldus Sneijder met een kwinkslag.

De grappig bedoelde opmerking van Sneijder wekt verbazing in De Oranjewinter. ''De jaren tachtig willen hun uitspraak terug'', opent presentator Johnny de Mol de discussie.

Amerika-deskundige en homoseksueel Raymond Mens haakt direct in. ''Hoe vaak ik die niet heb gehoord.'' Om gelijk een speldenprik uit te delen aan Sneijder. ''Er is tegenwoordig wel veel meer aan te zitten bij Wesley.''

Mens is het overigens wel eens met Sneijder. ''Ik zou het erg vinden als je als jonge jongen, terwijl je alleen maar met je hobby of je werk bezig bent, om profvoetballer te worden, op zo'n coming out day gedwongen wordt om uit de kast te komen. Ik zou daar niet op zitten te wachten.''