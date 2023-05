Wesley Sneijder lacht om felicitatie Sjaak Swart aan Feyenoord: ‘Haha Sjaak...’

Donderdag, 18 mei 2023 om 00:01 • Mart van Mourik

Sjaak Swart heeft Feyenoord met een knipoog gefeliciteerd met het landskampioenschap. "Nog gefeliciteerd Feyenoord met jullie verdiende zestiende kampioenschap. Die had ik vijftig jaar geleden al!", dolt Swart op Instagram. De tekst staat als onderschrift bij een foto van de viering van de zestiende landstitel van Ajax in 1973. Onder meer Wesley Sneijder kan de post van Mister Ajax wel waarderen: “Hahah Sjaak, je kan het niet laten, hè”, aldus de oud-middenvelder.