Wesley Sneijder is zeer teleurgesteld in Ajax: ‘Geen vertrouwen’

Dinsdag, 8 augustus 2023 om 19:27 • Laatste update: 19:35

Wesley Sneijder trekt zijn plannen om bij Ajax aan de slag te gaan definitief in. De oud-middenvelder sprak met de clubleiding over een rol in de technische staf van Maurice Steijn, maar voelt geen warmte vanuit Ajax. Dinsdagmiddag maakte Steijn al bekend dat de gesprekken met Sneijder 'on-hold' zijn gezet, nu meldt Sneijder dat dat 'eenzijdig' is gebeurd. Voor Sneijder is Ajax daarmee een gesloten boek.

"Beste Ajacieden, zoals jullie weten heb ik de afgelopen maanden met Ajax gesproken over een terugkeer in de technische staf", zo schrijft Sneijder op Instagram Stories. "Dit in combinatie met mijn beginnende trainersopleiding bij de KNVB en mijn brandende verlangen om iets terug te doen voor mijn club Ajax. Niet alleen wanneer het goed gaat, maar juist bij tegenwind."

"Ajax heeft nu eenzijdig de gesprekken 'on hold' gezet. Dit geeft mij geen basis voor samenwerken en zeker niet het gevoel van thuiskomen in een warm bad bij mijn jeugdliefde. Ajax kiest een koers die ver wegstaat van het dna waarmee ik opgegroeid ben. Ik hoop dat dit leidt tot succes en ik wens ook oprecht iedereen bij Ajax het allerbeste. Uiteraard zal ik Ajax als fan blijven volgen. Eens een Ajacied, altijd een Ajacied."

Steijn sprak dinsdag bij de Open Dag van Ajax over Sneijder. "We hebben de gesprekken met hem even on hold gezet", ze de trainer bij ESPN. "Het verzoek kwam bij Wesley vandaan. Hij wil graag het trainersvak in. Ik heb eerder al met hem gesproken over een samenwerking toen ik nog bij Sparta werkte. Toen ik naar Ajax ging hebben we weer gesproken. Wesley wil zich volledig storten op het trainersvak en zijn diploma’s gaan halen. Ik vind dat we dat soort spelers een podium moeten geven." Steijn had dinsdag nog goede hoop dat Sneijder alsnog zou komen. "We komen er bij hem op terug, absoluut."