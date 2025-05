Wesley Sneijder is lovend: 'Hij is een geweldige kerel en een voorbeeld voor iedereen'

Wesley Sneijder is lovend over Denzel Dumfries. De oud-voetballer blikt in gesprek met La Gazzetta dello Sport vooruit op de Champions League-finale van zaterdagavond en noemt de 29-jarige rechtsback van Inter ‘een van de beste spelers op zijn positie’.

Dumfries is wederom aan een ijzersterk seizoen bezig in Milaan. De 63-voudig international van het Nederlands elftal was deze campagne tot dusver goed voor 11 goals en 6 assists in 44 wedstrijden. Dumfries was met name goud waard in het gewonnen tweeluik tegen FC Barcelona, in de halve finale van de Champions League.

De rechtspoot miste een deel van de tweede seizoenshelft wegens een spierblessure. Sneijder vindt het niet toevallig dat Inter in die fase van het seizoen een aantal cruciale punten heeft weggegeven in de competitie.

“Toen hij niet speelde, liet Inter cruciale punten liggen in de strijd om de titel. Dat is niet toevallig. Hij is een van de beste spelers van Europa op zijn positie”, aldus Sneijder.

De oud-middenvelder, die in 2010 de Champions League won met Inter, is lovend over Dumfries. “De fout is om te denken dat hij geen geweldige speler is”, zegt Sneijder. “Hij is een geweldige kerel en een voorbeeld voor iedereen.”

De Italianen nemen het zaterdagavond in München op tegen het Paris Saint-Germain van Luis Enrique. Het duel begint om 21.00 uur.