Sneijder loopt helemaal leeg: 'Je maakt spelers kapot, verschrikkelijk. Je moet je kapotschamen'

Wesley Sneijder is absoluut niet te spreken over het spel van Ajax in de eerste helft van het duel met Eintracht Frankfurt (2-0). De analyticus is zeer kritisch op de keuzes van trainer Francesco Farioli, die besloot om liefst tien wijzigingen door te voeren.

“Voor de wedstrijd hebben we het eigenlijk al gezegd. Met zo’n ploeg aantreden tegen een hele goede tegenstander is heel lastig. Iedereen loopt achteruit en er gebeuren ineens ook hele gekke dingen”, zo vertelt Sneijder in de rust voor de camera van Ziggo Sport.

“Het klopt voor geen meter en je ziet dat ze totaal niet op elkaar ingespeeld zijn. Zag je hoeveel ruimte die aanvaller van Eintracht kreeg bij de 1-0? Daar moet je kort zitten.”

“Ik heb een Ajax gezien dat hier totaal niet naartoe is gekomen om te winnen. Ajax is totaal niet gekomen om te winnen. Het is helemaal niks. Het hele elftal is aan het zwemmen en dan doet Rugani ook nog een badmuts op”, glimlacht Sneijder nog enigszins, doelend op het hoofddeksel dat de verdediger van Ajax kreeg van de staf vanwege een hoofdwond.

“Ajax mag blij zijn dat het bij rust maar 2-0 staat”, vervolgt Sneijder. “Maar als je ook kijkt hoe Ajax staat... Het lijkt wel een zigzag achterin. Er is totaal geen lijn, omdat ze het ook niet weten van elkaar. Ze hebben nooit samengespeeld.”

“Jongens, waar hebben we het over? Edvardsen die op een linksbackpositie uitkomt. Dat is spelers echt kapotmaken. Ik vind dit echt verschrikkelijk om te zien.”

“Je moet je kapotschamen, echt waar. En dan die 3.000 Ajax-fans die zijn meegereisd en dat elke wedstrijd doen... Dit kan ook nog eens door gaan werken in de Eredivisie als je hier een pak op je broek krijgt. Je kan ook nog gedonder krijgen in de selectie”, aldus Sneijder.