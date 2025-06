Wesley Sneijder en Yolanthe Cabau doen boekje open over huidige band

Wesley Sneijder heeft een inkijkje gegeven in zijn verstandhouding met ex-vrouw Yolanthe Cabau. De recordinternational van het Nederlands elftal scheidde in 2019 van haar, maar hij heeft nu dagelijks contact. In de podcast Leergeld vertelt Sneijder, die inmiddels een nieuwe relatie heeft, kort over zijn verstandhouding met het model.

Het stel was negen jaar getrouwd toen Sneijder en Cabau uit elkaar te gaan. Sneijder benadrukt in de podcast dat de jaren die hij samen was met Cabau de gelukkigste waren uit zijn leven. “We waren niet alleen samen, we waren ook vrienden van elkaar.”

“Dat was de gelukkigste periode in mijn leven”, vervolgt de analyticus. “Ik ging trouwen, het Nederlands elftal ging in 2010 naar het WK, dat werd een fantastisch toernooi.”

Over de reden achter de breuk met zijn ex-partner is de oud-middenvelder bondig. “Shit happens...” Sneijder denkt nog altijd terug aan de tijd dat ze samen waren, niet in de laatste plaats omdat het voormalig koppel samen een zoon heeft, Xess Xava.

“Ik spreek haar elke dag, met die kleine erbij, en het is altijd leuk”, aldus Sneijder. De veertigjarige Cabau woont met hun zoontje in Los Angeles.

Afgelopen dinsdag gaf Cabau overigens in gesprek met Beau Monde aan dat ze het niet altijd makkelijk heeft als alleenstaande moeder. Sneijder woont namelijk in Nederland.

“In de zomervakantie zijn we altijd in Europa en dan komt Wesley een paar dagen bij ons of slaapt Xess bij hem”, vertelde Cabau. “Met Kerst zijn we altijd een dag bij Wes' familie en hij komt ook regelmatig naar LA. We hebben het goed verdeeld zo.”

