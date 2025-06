Sneijder, Kieft en Drenthe doen mee aan tv-programma om af te vallen

Wesley Sneijder, Wim Kieft en Royston Drenthe doen mee aan het nieuwe programma ‘Nog Eén Keer Fit’ van PowNed. Dat maakt de zender vrijdagmiddag bekend. De drie oud-voetballers gaan in het programma ‘de strijd aan met zichzelf én de kilo’s’.

In de vierdelige serie is te zien hoe de drie oud-profs, onder leiding van presentator Rutger Castricum, hun lichaam en geest weer in topvorm proberen te krijgen. De opnames zijn inmiddels begonnen. De serie is vanaf zaterdag 19 oktober wekelijks te zien bij de NPO.

“Onder begeleiding van personal trainers, voedingsdeskundigen en topsporters keren de mannen drie maanden lang terug naar de trainingsregimes van hun hoogtijdagen”, schrijft PowNed.

“Het doel: opnieuw fit worden, fysiek én mentaal. Niet alleen voor henzelf, maar als voorbeeld voor heel Nederland. Want als deze mannen het kunnen, dan kan iedereen het.”

PowNed schrijft dat de noodzaak duidelijk is, omdat ruim vijftig procent van de volwassen Nederlanders met overgewicht kampt. “De urgentie voor deze rolmodellen om in actie te komen is hoger dan ooit, want Nederland is aan het uitdijen.”

“Deze rolmodellen laten in ‘Nog Eén Keer Fit’ op inspirerende en eerlijke wijze zien hoe lastig, maar ook hoe bevrijdend het kan zijn om je leven om te gooien. Het programma biedt een inkijk in hun persoonlijke traject, met volop ruimte voor vriendschap, confrontatie, kleedkamerhumor en oprechte gesprekken.”