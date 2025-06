Wesley Sneijder meldt zich woest op Instagram: 'In de ogen van een aantal idioten...'

Wesley Sneijder is niet te spreken over recente berichtgeving in de media. De Telegraaf-verslaggever Jordi Versteegden slingerde vorige week de wereld in dat Yolanthe Cabau negentien miljoen euro zou ontvangen van haar ex, maar daar is volgens het gescheiden koppel niets van waar.

“Er wordt gezegd dat ik 19 miljoen euro heb gekregen van Wesley toen wij uit elkaar gingen”, liet Yolanthe maandag op haar Instagram-pagina al haar ongenoegen blijken. “Ik heb nooit geld van hem gekregen (niks, nul) en daar ook nooit om gevraagd."

Sneijder meldt zich dinsdag ook op Instagram en schaart zich volledig achter zijn ex en heeft tevens een aantal liefkozende woorden voor de moeder van zijn kind.

"Een hardwerkende vrouw, die een eigen Netflix-serie heeft, die haar eigen boontjes dopt, een eigen bedrijf heeft opgezet, en met de stichting Free A Girl ook nog eens klaarstaat voor de hele wereld is blijkbaar in de ogen van een aantal idioten te groot voor Nederland", plaatst hij op zijn profiel.

De recordinternational verwijst naar de Netflix-serie Yolanthe, die onlangs online verscheen. Sindsdien gaat het in de entertainmentindustrie veel over de veertigjarige vrouw.

"Je kan de serie leuk vinden of niet, dan zijn er twee keuzes: of je gaat naar aflevering twee of je stopt ermee", vervolgt Sneijder merkbaar geraakt door de foute berichtgeving.

"Maar je gaat geen leugens verspreiden, of iemand publiekelijk schofferen. Ook Yolanthe heeft een kind, en dat kind is ook van mij! Alles wat de afgelopen dagen in de media is verschenen, is een grote leugen. Ik ben trots op je en koester de mooie berichten", richt hij zich tenslotte tot zijn ex.