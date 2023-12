Wereldster negeerde jonge fans in Nederland: ‘3 handtekeningen te veel moeite’

Antoine Griezmann is drie supporters die hem onlangs om een handtekening vroegen in Rotterdam compleet voorbijgelopen, zo onthult Mikos Gouka in zijn oudejaarscolumn voor het Algemeen Dagblad. Het ging om jonge kinderen met een Griezmann-shirt, schrijft de Feyenoord-watcher. “Tot diepe teleurstelling van de drie fans sjokte hij volledig ongeïnteresseerd voorbij.”

Atlético Madrid versloeg Feyenoord eind november met 1-3 in De Kuip en plaatste zich daardoor voor de knock-outfase van de Champions League. Een dag later hadden zich drie jonge jongens gemeld voor het hotel waar de Spanjaarden verbleven, schrijft Gouka. “Ze hadden een shirtje bij zich dat door de ster van Atlético (Griezmann, red.) gesigneerd moest worden.”

“Drie shirtjes in totaal, twee van de drie al vastgemaakt aan een plankje hout zodat Griezmann het tricot niet zelf strak hoefde te trekken.” Hoewel het droog was en de spelers van Atlético geen haast hadden, had de 32-jarige spits geen tijd voor de kinderen. “En daar was hij, de wereldkampioen uit Mâcon. Capuchon over zijn oren. Tot diepe teleurstelling van de drie fans sjokte hij volledig ongeïnteresseerd voorbij.”

“Hun idool keek wel even opzij, zag de shirts en de viltstift en heeft vast ook het ingestudeerde Antoine, une signature s’il te plaît (Antoine, een handtekening, alsjeblieft, red.) gehoord. Maar een signeersessie die hem hooguit dertig seconden had gekost, was te veel moeite”, vervolgt Gouka.

Griezmann was één van de weinigen die de fans negeerde, schrijft de journalist. Memphis Depay, Jan Oblak, César Azpilicueta en Jose Maria Giménez maakten wél tijd vrij voor de kinderen. “Maar het ging de drie jongens natuurlijk om de handtekening van Griezmann.”

Gouka herinnert zich de houding van Luka Modric nog goed. De 38-jarige ster van Kroatië verbleef in juni met de nationale ploeg in hetzelfde hotel als Atlético en maakte wél tijd vrij voor supporters die zich op straat hadden verzameld.

“Het eten voor de Kroatische nationale ploeg werd al bijna opgediend, Modric moest nog douchen, maar vanaf hetzelfde afstandje als bij Griezmann zag ik de oude vedette tijd vrijmaken voor jong en oud. Een handtekening, een selfie, een praatje. Niets was hem te gortig. De ene wereldster was de andere niet dit jaar”, sluit Gouka af.

