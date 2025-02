Werd Feyenoord bestolen in De Klassieker? Danny Makkelie begaat grote fout voorafgaand aan winnende treffer Ajax

Ajax boekte zondag een uiterst late maar belangrijke zege op Feyenoord in De Klassieker: 2-1. Echter voelen veel Feyenoorders zich bestolen, daar de Rotterdammers een halve minuut voor de winnende treffer van Kenneth Taylor een hoekschop hadden moeten krijgen.

In minuut 93 rukte de ploeg van Brian Priske nog eens op naar voren. Givairo Read en Jordan Henderson kwamen gelijktijdig bij de bal, waarbij de Ajacied het leer als laatst toucheerde en de bal over de achterlijn bewoog.

Feyenoord had dus een hoekschop verdiend, maar tot ieders grote verbazing kende de arbitrage, die werd geleid door Danny Makkelie, een doeltrap toe aan Ajax. Met name Read en Anis Hadj-Moussa, die ook dicht bij de situatie stond, beklaagden zich tevergeefs.

Ajax-doelman Remko Pasveer nam vervolgens de doeltrap. Uit die aanval kwam het doelpunt van Taylor. De gelegenheidslinksbuiten maakte een knappe loopactie het strafschopgebied in en rondde af na een ragfijne voorzet van Anton Gaaei.

Een uur na afloop van de wedstrijd worden bij ESPN de beelden er nog eens bijgepakt. “Dit moet de grensrechter natuurlijk zien”, oordeelt Kees Kwakman. “Er moet daarna nog wel wat gebeuren natuurlijk voordat de bal erin ligt, maar het is wel een verschil of je een corner krijgt of een doeltrap.”

“Er zijn ook wedstrijden waar ze met twaalf tegen elf spelen”, plaatst Kenneth Perez de arbitrale fout in perspectief door te refereren aan de bizarre situatie tijdens sc Heerenveen - Fortuna Sittard. “Dat soort dingen zien ze blijkbaar ook niet altijd.”

Het is niet de eerste keer dat een beslissing van Makkelie flink onder de loep wordt genomen. In de Champions League-wedstrijd tussen Benfica en FC Barcelona (4-5) lag de Nederlander ook al flink onder vuur, nadat hij Benfica een strafschop onthield.